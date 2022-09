F1, Hamilton: "Molti aspetti positivi. Oggi mi ha ricordato Abu Dhabi"

04-09-2022 19:18

Ci è andata vicino Lewis Hamilton, ha assaporato anche la vittoria per un po’, grazie a una strategia azzardata ma che poteva risultare vincente. La safety car invece ha rovinato i piani del britannico, passato non solo da Verstappen, ma anche dal compagno di box Russell e da Leclerc, finendo poi in quarta posizione.

Nel finale di gara il sette volte iridato è anche esploso nel team radio contro la scuderia. Queste le sue parole:

“Ci sono molti aspetti positivi in questo fine settimana. Potremmo dire che ho provato differenti tipi di emozione, dato che ero vicino a vincere la corsa e vedermela sfuggire dalle mani fa veramente male mi ha ricordato Abu Dhabi ed è stato una sorta di déjà-vu per me e dunque mi sono arrabbiato (mi avete fo****o, ndr), ma la monoposto è andata alla grande sia oggi che in tutto il fine settimana. Avrei potuto avere la prima fila se non ci fosse stata la bandiera gialla, e pure senza Safety Car saremmo rimasti lì con gli altri e avendo una strategia migliore. Non permetterò che questo mi abbatta, desidero rimanere positivo e sono certo che riusciremo a vincere”.