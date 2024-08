F1, Hamilton: "Voglio un Gp in Africa", Verstappen pensa al ritiro. Briatore, no a Schumacher: Jack Doohan in Alpine

F1 in fermento a Zandvoort per il GP di Olanda: Alpine ufficializza Jack Doohan per il 2025, Hamilton chiede una gara in Africa mentre Verstappen torna a parlare di ritiro

Non Mick Schumacher ma un altro figlio d’arte. Sarà Jack Doohan a guidare la Alpine nel Mondiale di F1 2025. Il venerdì che apre il week end del Gran Premio di Olanda si apre con una ufficialità sullo schieramento del prossimo campionato. Intanto proprio a Zandvoort i due campioni del mondo in griglia, Lewis Hamilton e Max Verstappen hanno parlato, il primo di quanto sarebbe bello correre in Africa, il secondo dell’ipotetica data del suo ritiro dalle corse.

F1, Hamilton stregato dall’Africa: “Manca un Gp in quel continente”

Dopo averci fatto gran parte delle sue vacanze estive, Lewis Hamilton è rimasto stregato dall’Africa e nella conferenza stampa del giovedì a Zandvoort ha sottolineato: “Non possiamo aggiungere gare in altre località e continuare a ignorare l’Africa, da cui il resto del mondo non fa altro che prendere. Nessuno dà niente all’Africa. Credo che un Gran Premio in questa zona possa davvero mettere in risalto la bellezza del luogo e portare turismo e tutto il resto”.

Verstappen e il ritiro: “Non credo di correre altri 200 gare”

Max Verstappen e l’ipotesi di ritiro dalla F1. Un discorso ridondante. Che viene spesso fuori soprattutto per il distacco che il tre volte campione del mondo olandese che a Zandvoort gioca in casa dimostra nel parlare del suo attaccamento al mondo delle corse e della F1 in particolare. Un discorso che SuperMax ha confermato: “Altri 200 GP non credo di farli, non mi vedo in pista per farne altrettanti, quindi metà carriera è già andata. Il 2028 (scadenza del suo contratto in Red Bull, ndr) è molto lontano e nella mia mente non sto pensando a un nuovo contratto. Voglio vedere come vanno le cose, come sarà il nuovo regolamento e c’è tempo per decidere”.

F1, Alpine ha scelto Jack Doohan per il 2025

Un altro tassello va al suo posto. Questa mattina Alpine ha sciolto le riserve sul pilota che affiancherà Pierre Gasly il prossimo anno. Il “fortunato” è Jack Doohan, pilota australiano di 21 anni che fa parte di Alpine dal 2022, dopo aver lasciato il team junior della Red Bull. Figlio dell’ex campione del mondo di motociclismo classe 500cc Mick, si è classificato terzo nel campionato di F2 dello scorso anno con tre vittorie di gara, aggiungendosi al secondo posto nella classifica di F3 del 2021.

Negli ultimi due anni Doohan ha accumulato molti chilometri come collaudatore e terzo pilota Alpine: “Sono così felice di assicurarmi la promozione a un posto da pilota a tempo pieno nel 2025 – ha affermato Doohan – C’è così tanto lavoro da fare per essere preparati e pronti e nel frattempo farò del mio meglio per assorbire quante più informazioni e conoscenze possibili per essere pronto al passo successivo. È una soddisfazione incredibile essere il primo laureato dell’Alpine Academy a sedere su un sedile da corsa con la squadra e sono estremamente grato a coloro che mi hanno supportato lungo il percorso per rendere tutto questo realtà”.

F1 2025: Briatore chiude le porte a Mick Schumacher, lo scenario

Ci aveva sperato Mick Schumacher. Ritornare in F1 dalla porta principale in Alpine come pilota ufficiale. Ed invece Flavio Briatore e Luca Di Meo hanno scelto un altro figlio d’arte. Per il tedesco le possibilità a questo punto sono ridotte al lumicino. Jack Doohan è uno degli ultimi tasselli ad andare sul mosaico della griglia 2025 dopo Carlos Sainz che prima della sosta estiva aveva ufficializzato il suo passaggio alla Williams.

Allo schieramento del Mondiale 2025 mancano solo tre sedili: uno in Mercedes che dovrebbe andare a Kimi Antonelli, uno in Sauber/Audi e qui c’è qualche flebile speranza per il figlio di Michael e uno in Racing Bulls dove sono in ballottaggio Daniel Ricciardo e Liam Lawson.