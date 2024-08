F1, Gp Olanda: orario, info e dove vederlo in tv e in streaming

La Formula 1 è pronta a ripartire dopo la pausa estiva. Si corre a casa Verstappen a caccia della vittoria perduta contro McLaren e Mercedes con Ferrari chiamata a un acuto. Orari e dirette tv del Gp di Olanda

Vacanze finite. Torna finalmente il Mondiale dei F1 dopo un mese di pausa estiva. Tutto pronto per il quindicesimo appuntamento della stagione che riparte con il Gran Premio d’Olanda. Occhi puntati sul circuito di Zandvoort, dove Verstappen cercherà il riscatto di fronte ai propri tifosi nella sua terra. Una marea arancione è pronta a manifestarsi, mentre un altro orange fa paura al campione del Mondo, quello delle McLaren oltre la Mercedes reduce da tre vittorie di fila prima della sosta. E poi la Ferrari, relegata al ruolo di quarta forza che spera di ritrovare competitività in vista della gara di casa a Monza settimana prossima. Vediamo dunque a che ora e dove vedere il Gran Premio d’Olanda di Formula 1 in tv.

Formula 1, si riparte in casa Verstappen

A circa un mese di distanza dall’ultimo Gran Premio in Belgio, terminato con la vittoria di Hamilton (causa squalifica di Russell), il semaforo è pronto a riaccendersi in Olanda sul circuito di Zandvoort. Verstappen non vince da quattro gare, un tempo storico considerando il dominio Red Bull della scorsa stagione e di inizio anno. La crescita della McLaren e anche della Mercedes stanno iniziando a fare tremare Max, che però ha ancora un gruzzoletto di punti di vantaggio (78 in più di Norris).

Il campionato però è ancora lungo e il campione del Mondo ha bisogno di dare un segnale e vuole farlo in casa. Lo stesso che dovranno dare anche le Ferrari, intermittenti durante l’anno, ma ancora in lotta per il primo posto nei Costruttori. Da quando il Gp dei Paesi Bassi è tornato in F1 nel 2021, il numero uno della Red Bull ha conquistato tre pole position e tre vittorie consecutive e ora è alla ricerca del poker.

Dove vedere la Formula 1

Il Gran Premio di Olanda sul circuito di Zandvoort, quindicesimo appuntamento della stagione 2024 del campionato del mondo di Formula 1, in programma da venerdì 23 a domenica 25 agosto, sarà trasmesso su Sky Sport F1 (anche in mobilità su SkyGo) e in streaming su NOW. La qualifica e la gara si potranno vedere anche in differita in chiaro su TV8.

F1 Gp Olanda: orari, dirette e appuntamenti in chiaro del Gp di Zandvoort

Venerdì 23 agosto

12.30: Prove libere 1 Formula 1 (Sky Sport F1)

16.00: Prove libere 2 Formula 1 (Sky Sport F1)

11.30: Prove libere 3 Formula 1 (Sky Sport F1)

15.00: Qualifiche Formula 1 (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

15.00: Gara Formula 1 (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

DIFFERITA TV8