F1, Haug: "Di nuovo McLaren-Mercedes? Questo mi fa molto piacere"

Mc Laren e Mercedes non collaboravano più insieme dal lontano 2014: quello tra le due scuderia era un legame che aveva regalato grandi gioie allo storico marchio britannico a partire dal 1995, toccando il punto più alto con i titoli mondiali conquistati a fine anni ’90 da Mika Hakkinen e nel 2008 da Lewis Hamilton.

Ora è inevce ufficiale il ritorno della partnership tra i due famosi marchi: il team di Woking tornerà a farsi affiancare dalla casa tedesca ed è proprio questa una delle novità principali della stagione 2021 di Formula 1.

Tutti i vertici della McLaren, a partire dal team principal Andreas Seidl, hanno comunque voluto sottolineare come sia davvero impossibile e molto difficile pensare che già da quest’anno la McLaren possa tornare competitiva per il titolo. Diverso inevece il discorso per le stagioni a venire però, dove la suggestione di una McLaren Mercedes nuovamente vincente è molto forte, complice anche l’introduzione del budget cap, che dovrebbe limitare lo strapotere delle scuderie più ricche.

“Di nuovo McLaren-Mercedes? Questo mi fa molto piacere – ha detto Haug riguardo all’accordo – abbiamo avuto 15 anni insieme grandi e per lo più ricchi di successo. Le frecce d’argento di Hakkinen, Coulthard e poi Hamilton rappresentavano la qualità in Formula 1 durante quel periodo. Sarei molto felice se fosse di nuovo così. Con Andreas Seidl c’è un agonista al timone che sa dov’è il gradino più alto del podio e sa come arrivarci” ha sottolineato Haug.

OMNISPORT | 10-02-2021 12:18