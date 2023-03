L'Aston Martin ferma il cronometro a 1:30.907, Verstappen e Perez sono staccati rispettivamente di 169 e 171 millesimi.

03-03-2023 18:16

L’Aston Martin è cresciuta dal 2022 e Fernando Alonso sogna di essere il terzo incomodo tra Red Bull e Ferrari: il passo-gara è buono e il podio di domenica non è un miraggio, se è vero che il 41enne asturiano ha conquistato le PL2 con il tempo di 1:30.907, davanti alla coppia Red Bull.

Alonso in testa alle PL2, sarà fuoco di paglia?

Fernando Alonso conferma le aspettative coltivate dopo gli ultimi test e si mantiene nei quartieri altissimi della griglia sia in mattinata (secondo posto) che nel pomeriggio (primo): quest’ultimo turno, in ottica Pole Position e GP, è cruciale per l’orario. Alle sue spalle si sono classificati il campione in carica Max Verstappen e il suo scudiero Sergio Perez, in vetta alle PL1: il passo gara del pilota olandese pare irraggiungibile, con il messicano competitivo nel long run di fine turno a serbatoio pieno.

L’Aston Martin è oggetto ammirato delle considerazioni dei Team Principal Ferrari e Red Bull: “Hanno fatto un enorme passo avanti rispetto a Bahrain 2022, sul long run sono stati impressionanti” ha dichiarato Frederic Vasseur; “Sono una sorta di dark horse, se manterranno le premesse dimostreranno che si può fare il salto da centro gruppo al vertice” spiega Chris Horner.

PL2, la battaglia Red Bull – Ferrari

E’ Charles Leclerc a guidare la truppa di Maranello: il monegasco, che precede Hulkenberg (anch’esso motorizzato Ferrari) e la seconda Aston Martin di Stroll, mostra di aver migliorato la simulazione gara rispetto ai test di una settimana fa, specie per quanto concerne la gestione delle gomme sulla lunga distanza.

Per ora rimandato Carlos Sainz, che non ha trovato il guizzo sul ‘time attack’ e finisce così alle spalle di George Russell, vera delusione di giornata unitamente all’altro pilota Mercedes Lewis Hamilton: lo spagnolo, che ha assapotato in estate la gioia del primo successo in F1 a Silverstone, si è classificato in 14a posizione; va però rimarcato che i primi 13 pioti sono racchiusi in 1″.

La classifica delle PL 2

Se Frederic Vasseur dà l’impressione che la Ferrari si sia un filo ‘nascosta’ (“Abbiamo buone sensazioni”), Chris Horner ostenta in pausa pranzo la sicurezza di chi comincia con un margine di vantaggio ereditato dalla stagione appena conclusa: “Abbiamo la speranza di difendere entrambi i titoli”.

Questa è la classifica delle PL2:

1 Fernando ALONSO Aston Martin 1:30.907

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.169

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.171

4 Charles LECLERC Ferrari +0.460

5 Nico HULKENBERG Haas F1 Team +0.469

6 Lance STROLL Aston Martin +0.543

7 Pierre GASLY Alpine +0.568

8 Lewis HAMILTON Mercedes +0.636

9 Lando NORRIS McLaren +0.663

10 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +0.679

11 Esteban OCON Alpine +0.701

12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo +0.886

13 George RUSSELL Mercedes +0.975

14 Carlos SAINZ Ferrari +1.049

15 Oscar PIASTRI McLaren +1.117

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.203

17 Alexander ALBON Williams +1.533

18 Yuki TSUNODA AlphaTauri +1.618

19 Nyck DE VRIES AlphaTauri +1.698

20 Logan SARGEANT Williams +1.842