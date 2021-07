F1, Imparato: “Alfa Romeo non acquisterà la Sauber”

Nel weekend della novità legata alla Sprint Race, c’è anche il tempo per parlare di “mercato”.

In una chiacchierata concessa ai microfoni del quotidiano “L’Equipe”, Jean-Philippe Imparato ha escluso un possibile acquisto della Sauber da parte dell’Alfa Romeo, precisando come l’attuale accordo tra il Biscione e la scuderia elvetica soddisfi al massimo tutte le parti impegnate.

Alfa Romeo quindi non seguirà al stessa strada intrapresa nel 2005 da BMW, quando il marchio tedesco decise di impegnarsi in prima persona nel Circus acquistando l’intera struttura di Hinwill.

“Non è una questione all’ordine del giorno e poi questa scuderia ha una sua storia”, ha affermato il CEO dell’azienda italiana. “So che in passato la BMW ha acquistato il team, ma noi non lavoriamo in questo modo. Sauber ci ha aiutato a costruire la GTA, una vettura che sta avendo un grande successo. Siamo contenti dell’attuale partnership con noi e non vediamo la benché minima necessità di modificare le cose”.

