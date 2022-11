F1, la diretta del GP del Brasile sul circuito Jose Carlos Pace

Commento in diretta

PRE GARA

La Formula 1 torna in pista per il GP del Brasile, penultimo appuntamento del Mondiale 2022. La classifica piloti è attualmente così composta:

Max Verstappen (416 pt.) Sergio Perez (280 pt.) Charles Leclerc (275 pt.) George Rusell (231 pt.) Lewis Hamilton (216 pt.)

Grande spettacolo nella sprint race del Brasile: a vincere è stata la Mercedes di Russell davanti alla Ferrari di Carlos Sainz. Il pilota spagnolo però deve pagare cinque posizioni in gara dopo il cambio dell’endotermico e così la prima fila del Gran Premio del Brasile sarà tutta Mercedes: dietro ad Hamilton ci sarà il campione del mondo in carica Verstappen. Sesto Leclerc.

Russell ha vinto l’ultima Sprint Race della stagione. L’inglese della Mercedes ha superato a metà gara Verstappen apparso in difficoltà anche nella scelta delle gomme (unico con le medie, gli altri su soft). E’ durata un solo giro la gloria di Magnussen partito a sorpresa dalla pole con la Haas che ha poi chiuso 8° ultimo a punti. Buona la prova di Carlos Sainz su Ferrari, partito 5° e finito 2° dopo un bel sorpasso a Max. Terza, come detto, l’altra W13 di Hamilton. Quarto posto per l’iridato Verstappen, nel finale infilato sia dallo spagnolo che dal “Re Nero”, mentre Charles Leclerc partito 10° chiude sesto dietro a Perez e davanti a Norris.

Il Gran Premio del Brasile si corre sul circuito Jose Carlos Pace. Sono previsti 71 giri. Partenza in programma alle 19.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati nella Sprint Race e per la penalizzazione di Sainz:

1 George Russell (Mercedes)

2 Lewis Hamilton (Mercedes)

3 Max Verstappen (Red Bull)

4 Sergio Perez (Red Bull)

5 Charles Leclerc (Ferrari)

6 Lando Norris (McLaren)

7 Carlos Sainz (Ferrari) penalizzato di 5 posizioni

8 Kevin Magnussen (Haas)

9 Sebastian Vettel (Aston Martin)

10 Pierre Gasly (AlphaTauri)

11 Daniel Ricciardo (McLaren)

12 Mick Schumacher (Haas)

13 Guanyu Zhou (Alfa Romeo Racing)

14 Valtteri Bottas (Alfa Romeo Racing)

15 Fernando Alonso (Alpine)

16 Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17 Lance Stroll (Aston Martin)

18 Esteban Ocon (Alpine)

19 Nicholas Latifi (Williams)

20 Alex Albon (Williams)

