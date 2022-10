F1, la diretta del GP del Giappone sul circuito di Suzuka. LIVE

Primo vero match point per Max Verstappen che, in caso di vittoria con giro veloce, si metterebbe in tasca già oggi il titolo mondiale. Ci sono poi altre combinazioni possibili ma, in sostanza, all'olandese basta terminare la gara con almeno 112 punti su Leclerc e Perez, oggi staccati di 104 e 106 punti,06:50

Max Verstappen scatta dalla prima casella in griglia dopo aver bruciato Charles Leclerc per soli dieci millesimi. In seconda fila ci sono Sainz e Perez, poi Ocon-Hamilton, Alonso-Russell e Vettel-Norris a completare la top ten.06:40

PRE GARA

La Formula 1 torna in pista e lo fa col GP del Giappone, quintultima gara in programma nel calendario del Mondiale 2022. La classifica piloti è attualmente questa:

Max Verstappen (341 pt.) Charles Leclerc (237 pt.) Sergio Perez (235 pt.) George Russell (203 pt.) Carlos Sainz JR (202 pt.)

Max Verstappen ha conquistato la pole position nel Gran Premio del Giappone. L’olandese della Red Bull, dominatore della stagione e vicino al secondo titolo consecutivo, ha fatto registrare il miglior tempo nelle qualifiche asciutte di Suzuka in 1:29.304 davanti alle due Ferrari battute di pochissimo. Secondo Charles Leclerc a 10 millesimi, terzo Carlos Sainz a 57.

La pole del campione in carica che qui può già bissare il titolo è stata messa in discussione per qualche momento, a rischio penalità per aver ostacolato nel suo giro di rientro, Lando Norris che invece si stava lanciando. Max se l’è cavata con una reprimenda. Per il resto, quarto posto per l’altra Red Bull di Sergio Perez, vincitore dell’ultimo GP di Singapore. Quinto tempo per l’Alpine di Esteban Ocon, davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton, sesto. Quindi, i rispettivi compagni di squadra con Fernando Alonso settimo e George Russell ottavo. A completare la top-ten l’Aston Martin di Sebastian Vettel, nono, e la McLaren di Lando Norris, decimo.

Il Gran Premio del Giappone si corre sul circuito di Suzuka. Sono previsti 53 giri. Partenza in programma alle 7.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Max Verstappen (Red Bull) Q3

2 Charles Leclerc (Ferrari) Q3

3 Carlos Sainz (Ferrari) Q3

4 Sergio Perez (Red Bull) Q3

5 Esteban Ocon (Alpine) Q3

6 Lewis Hamilton (Mercedes) Q3

7 Fernando Alonso (Alpine) Q3

8 George Russell (Mercedes) Q3

9 Sebastian Vettel (Aston Martin) Q3

10 Lando Norris (McLaren) Q3

11 Daniel Ricciardo (McLaren) Q2

12 Valtteri Bottas (Alfa Romeo Racing) Q2

13 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Q2

14 Guanyu Zhou (Alfa Romeo Racing) Q2

15 Mick Schumacher (Haas) Q2

16 Alex Albon (Williams) Q1

17 Pierre Gasly (AlphaTauri) Q1

18 Kevin Magnussen (Haas) Q1

19 Lance Stroll (Aston Martin) Q1

20 Nicholas Latifi (Williams) Q1

Fonte: Ansa