F1, la diretta del GP di Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina. LIVE

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta del GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale Formula 1 2022.13:30

Prima fila tutta Red Bull con il campione del Mondo Max Verstappen in pole position, affiancato dal compagno Sergio Perez. Seconda fila tutta rossa con Leclerc e Sainz. In terza fila ci sono le Mercedes di Hamilton e Russell, poi Norris, Ocon, Vettel e Ricciardo a completare la top ten. Ultima gara in Formula 1 per Sebastian Vettel che lascia il circus dopo 16 stagioni condite da quattro titoli mondiali, 53 vittorie, 57 poles, 38 giri veloci e 122 podi.13:36

20esima partenza al palo, la settima nel 2022, per Max Verstappen che agguanta Damon Hill e Valtteri Bottas al 14esimo posto nella graduatoria all-time.13:38

Tutta da seguire la lotta per il secondo posto nel campionato del Mondo tra Sergio Perez e Charles Leclerc, i due sono appaiati a 290 punti e nelle qualifiche di ieri hanno chiuso separati da soli 40 millesimi. Non è escluso dalla contesa George Russell che, però, per prendersi la piazza d'onore alle spalle di Verstappen dovrebbe vincere la gara, ottenere il giro veloce e sperare che i due avversari non prendano punti.13:52

Da seguire anche il duello tra le Ferrari e le Mercedes per la seconda piazza nel mondiale costruttori. La casa di Maranello deve difendere 19 punti di vantaggio sul team anglo-tedesco che quest'anno, dopo otto stagioni trionfali, ha dovuto cedere il primo posto alla Red Bull.13:48

E' tutto pronto in griglia, si attende solo il via al giro di ricognizione.13:59

Piloti schierati in griglia, manca solo lo spegnimento delle luci rosse per il via alla gara.14:03

PARTITI! Partenza perfetta delle due Red Bull, tentenna invece Sainz che viene superato da Hamilton.14:04

GIRO 1. Sainz infila Hamilton, il britannico taglia la chicane e si rimette davanti allo spagnolo. Si attende la decisione della race direction per capire se il britannico dovrà cedere o meno la propria posizione dopo il taglio.14:05

GIRO 2. Verstappen guida con già quasi nove decimi su Perez, Leclerc è a 2"5.14:07

GIRO 3. DRS disponibile a partire da questo momento. Le due Red Bull stanno cercando di fare il vuoto mentre Leclerc a breve dovrà difendersi dagli attacchi di Hamilton.14:08

GIRO 4. Perez non riesce a tenere il ritmo di Verstappen mentre Leclerc tiene su Hamilton.14:11

GIRO 5. Hamilton cede la posizione a Sainz per evitare problemi con la race direction, poi resta in scia allo spagnolo e lo attacca immediatamente rimettendoselo alle spalle.14:12

GIRO 6. Leclerc accusa 2"5 di ritardo da Perez, non una buona situazione per il monegasco che si gioca il secondo posto mondiale proprio col messicano.14:13

GIRO 7. Sainz si trova ora nella tenaglia delle due Mercedes, non sembra in grado di poter impensierire Hamilton che lo precede e deve difendersi da un minaccioso Russell.14:14

GIRO 8. Errore di Hamilton, ne approfitta Sainz per riportarsi negli scarichi del britannico e poi passarlo alla prima occasione utile. Lo spagnolo torna al quarto posto.14:16

GIRO 9. Anche Russell passa Hamilton, alle prese con problemi alle gomme posteriori.14:18

GIRO 10. Gran lotta nelle retrovie tra Ocon, Vettel e Alonso per l'ottava posizione, al momento occupata dal francese.14:19

GIRO 11. Sempre Verstappen in testa alla gara, ora con tre secondi su Perez e sei su Leclerc.14:21

GIRO 12. Vettel prova a passare Ocon sul dritto ma il francese tiene l'ottava posizione.14:23

GIRO 13. Primo pit stop della gara: Albon si ferma per montare le hard.14:24

GIRO 14. Leclerc guadagna improvvisamente su Perez portandosi a poco più di un secondo e mezzo dal messicano. Si riaccende la lotta per il secondo posto mondiale.14:25

GIRO 15. Leclerc incollato a Perez e ormai prossimo al sorpasso.14:26

GIRO 16. Perez rientra ai box poco prima di subire l'inevitabile sorpasso di Leclerc. Il messicano monta la gomma hard.14:27

GIRO 17. Perez rimane invischiato nella lotta per il quinto posto tra Vettel e Alonso, una buona notizia per Leclerc che per il momento rimane fuori.14:29

GIRO 18. Perez riesce a mettersi dietro Vettel mentre si ferma ai box Carlos Sainz. Ancora niente sosta per Verstappen e Leclerc.14:30

GIRO 19. Sainz rientra dietro a Fernando Alonso ma poi lo passa, sul dritto. Il prossimo obiettivo è Vettel. Intanto Leclerc ha 20" di vantaggio su Perez ma a breve dovrà fermarsi.14:33

GIRO 20. Sainz chiude il sorpasso su Vettel e sale in quarta posizione. 17" intanto per Leclerc su Perez. Si ferma Verstappen ma Leclerc no. La strategia Ferrari a questo punto potrebbe essere orientata sull'unica sosta.14:34

GIRO 21. Cinque secondi di penalità per Russell dopo un unsafe release in corsia box. Niente sorprese in Ferrari, Leclerc viene richiamato per il cambio gomme.14:36

GIRO 22. Leclerc rientra immediatamente davanti a Sainz con lo spagnolo che si mantiene alle spalle del compagno senza attaccarlo.14:37

GIRO 23. Perez perde tantissimo da uno scatenato Leclerc, il monegasco si trova a meno di cinque secondi dal diretto avversario.14:39

GIRO 24. Lotta a tre molto spettacolare tra Alonso, Tsunoda e Bottas per l'undicesima posizione. Per ora prevale lo spagnolo dell'Alpine.14:41

GIRO 25. Quattro secondi tra Perez e Leclerc, il monegasco sta mangiano decimi su decimi al messicano.14:42

GIRO 26. Si ferma Vettel, unico in pista con le gomme montate a inizio gara, e rientra in penultima posizione.14:43

GIRO 27. Perez continua a perdere terreno da Leclerc, le due Red Bull sembrano entrambe in difficoltà nel primo settore del circuito di Yas Marina.14:45

GIRO 28. Ritiro per Alonso che chiude così la propria esperienza all'Alpine. Nella prossima stagione sarà in Aston Martin.14:46

GIRO 29. Giro veloce di Leclerc che ormai è lanciatissimo per andare a riprendere Perez. Resta però da capire se le due Red Bull si stiano gestendo per provare ad andare al traguardo senza altre soste ai box o se effettivamente la Ferrari sia superiore in questo spezzone di gara.14:47

GIRO 30. A poco più di metà gara guida sempre Verstappen su Perez, Leclerc, Sainz, Russell, Hamilton, Norris, Ocon, Stroll e Tsunoda.14:49

GIRO 31. 2"1 tra Perez e Leclerc, il monegasco ormai è vicino all'attacco sul messicano.14:51

GIRO 32. Prosegue il dominio di Verstappen metre Leclerc è sempre più vicino a Perez.14:54

GIRO 33. Movimento ai box con in meccanici Red Bull e Ferrari pronti al pit stop.14:55

GIRO 34. Si ferma Perez mentre rimane fuori Leclerc. Il monegasco ora è secondo a cinque secondi da Verstappen e ne ha altrettanti su Sainz. Perez torna in pista in sesta posizione, dietro Hamilton.14:55

GIRO 35. Giro veloce di Perez che però resta sempre a otto secondi da Hamilton.14:58

GIRO 36. Sempre cinque secondi tra Verstappen e Leclerc, il monegasco deve però tenere d'occhio Perez per riuscire a effettuare la propria sosta e rientrargli davanti.14:59

GIRO 37. 18" tra Leclerc e Perez, nel mezzo ci sono però Sainz, Russell e Hamilton.15:00

GIRO 38. Russell, con la penalità di cinque secondi ancora da scontare, non lascia strada a Hamilton, nettamente più in palla.15:03

GIRO 39. Contatto tra Schumacher e Latifi, entrambi riescono però a riprendere la via della pista.15:03

GIRO 40. Pit stop per Sainz e Russell, Hamilton sale così in terza posizione a nove secondi da Leclerc.15:04