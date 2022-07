F1, la diretta del GP di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. LIVE

Nelle qualifiche di sabato, la pole position è stata conquistata dal ferrarista Carlos Sainz che scatterà davanti al leader della classifica iridata Max Verstappen su Red Bull. In seconda fila, l’altra Ferrari di Charles Leclerc che precede la Red Bull di Sergio Perez mentre Lewis Hamilton (Mercedes) e Lando Norris (McLaren) occupano rispettivamente la quinta e sesta posizione in griglia.15:19

Tutto pronto in griglia. Manca pochissimo al via del decimo GP stagionale!15:47

GIRO 2: Le monoposto rientrano ai box tutte tranne quella di Zhou, Albon e Russell. L'Alfa Romeo del pilota cinese, dopo il contatto a centro gruppo, si è capovolta finendo sulle barriere in curva 1.17:03

Si attendono aggiornamenti sulle condizioni di Zhou prima di poter riprendere la gara. Il pilota è stato portato al Medical Center per accertamenti.16:22

Anche Albon è stato trasportato al Medical Center. Entrambi i piloti sono coscienti e in attesa di essere visitati dallo staff medico.16:25

La griglia di partenza verrà ristabilita poiché le monoposto non avevano ancora completato il primo giro. I commissari di gara hanno comunicato che l'iter pre gara ripartirà alle ore 16.55.16:52

Le monoposto rientrano in pista per il giro di formazione. 17 monoposto al via, dopo l'incidente occorso a Russell, Ocon e Zhou.16:57