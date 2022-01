F1, la FIA: "Nessuna decisione è stata ancora presa in base ai fatti di Abu Dhabi"

29-01-2022 18:26

Con un comunicato emesso a metà pomeriggio la Federazione Internazionale dell’Automobile ha momentaneamente spento tutte le voci di una possibile sostituzione del direttore di corsa di Formula 1 Michael Masi, peraltro ventilata ieri proprio dal segretario generale della FIA e e nuovo responsabile della commissione monoposto Peter Bayer, affermando che non è stata presa alcuna decisione relativa agli eventi di Abu Dhabi dello scorso 12 dicembre. Ecco il testo del comunicato.

“Al momento, non è stata presa nessuna decisione sull’esito dell’analisi dettagliata attualmente in corso riguardante gli eventi dell’ultimo Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi. Come annunciato in precedenza, i risultati di quasta dettagliata analisi saranno presentati al meeting della Commissione F1 a Londra il 14 febbraio dopo una discussione aperta a tutti i piloti di F1 e dovranno essere poi approvati al Consiglio Mondiale del Motorsport del 18 mrzo in Bahrein, sotto l’autorità del presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem”.

OMNISPORT