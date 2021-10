F1, Latifi critica la Williams: “Non consente di attaccare”

Non nasconde il suo disappunto Nicholas Latifi per i problemi riscontrati recentemente al volante della Williams.

A Sochi, infatti, il canadese è stato costretto al ritiro per un testacoda a sei giri al termine ma prima aveva registrato più d’una difficoltà nel tentativo (vano) di sopravanzare Mazepin.

“Non sai mai cosa potrà succedere ma ho detto molte volte che la nostra vettura, nel caso in cui ti trovassi in una buona posizione, ti consente molto bene di difenderti, ma non di attaccare” ha dichiarato senza peli sulla lingua Latifi al sito della Formula Uno.

“È stato frustrante rimanere alle spalle di Mazepin, perché ero più veloce” ha continuato il classe 1995 parlando delle criticità avute in fase di sorpasso dalla FW43B in Russia.

“C’è però questo difetto che, quando devi attaccare e mettere pressione, rende tutto molto complesso. Nel corso del primo stint la macchina rispondeva molto bene, addirittura trasmetteva una delle migliori sensazioni che abbia mai provato. Non so che passo avessimo in quel momento ma so solo che a fine gara avevamo un ritardo di 20 secondi dal resto del gruppo. A quel punto, non sarebbe servito a nulla spingere, ed è stato un fine settimana deludente” ha concluso amaro Latifi.

OMNISPORT | 05-10-2021 16:56