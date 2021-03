F1, Latifi: “Voglio lavorare sulle mie debolezze”

Deciso, concreto, concentrato e con tanta voglia di fare bene, soprattutto di migliorare le difficoltà incontrate l’anno scorso. In un’intervista concessa al sito ufficiale della squadra, il pilota canadese ha tracciato gli obiettivi personali per la stagione che sta iniziando, sottolineando come uno dei suoi scopi sia quello di potersela giocare alla pari con il compagno di scuderia Geroge Russel.

“Dal mio punto di vista direi che ci vuole miglioramento”, ha affermato Nicholas Latifi. “Personalmente voglio migliorare nelle mie debolezze che ho notato l’anno scorso, si è visto come ho avuto problemi in particolar modo al sabato durante le qualifiche. Ovviamente devo confrontarmi con un pilota di qualità come George Russell e ciò rende il mio lavoro più difficile, anche se allo stesso tempo mi permette di avere un buon livello di comparazione. In Formula 1 si vuole avere un buon rapporto con il compagno di squadra, ma al tempo stesso lo si vuole battere, quindi spero di riuscire a migliorare ed avvicinarmi al suo livello.”

Consapevolezza di partire leggermente sfavorito, ma Latifi intende sfruttare al massimo il potenziale a propria disposizione.

OMNISPORT | 10-03-2021 11:02