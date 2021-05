F1, Leclerc: "Fa male non poter lottare per vincere"

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc a Rtl ha ammesso la sua frustrazione per il digiuno da vittorie della Rossa: “Siamo migliorati rispetto allo scorso anno, ma abbiamo ancora una lunga strada per arrivare dove vogliamo essere, ovvero davanti. Se ci confrontiamo al 2020, queste prime tre gare sono state positive. Ma fa male avere ancora problemi per arrivare a podio e lottare per le vittorie. Non ci saranno miracoli per quest’anno”.

“Il 2022 sarà una buona opportunità per tutti i team per resettare le proprie prestazioni. Le macchine saranno molto diverse perché non potrai portarti dietro praticamente nulla dal progetto di quest’anno. Per noi sarà una grande opportunità per tornare davanti. Siamo concentrati sul 2022, è la nostra assoluta priorità”.

Su Vettel: “Non so cosa sia andato storto per Sebastian lo scorso anno, ma spero possa avere una buona stagione. Con Carlos ci spingiamo a vicenda. Abbiamo speso molto tempo a Maranello insieme prima della stagione, proviamo a spingere la squadra nella giusta direzione. Per ora è stato un lavoro di squadra molto costruttivo, ma tra noi c’è comunque competizione. Tutti i piloti vogliono vincere. Condividiamo molte informazioni, ma in macchina abbiamo la motivazione di batterci a vicenda”.

OMNISPORT | 08-05-2021 11:33