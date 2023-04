F1, Leclerc: “Gira tutto storto”

Incidente con Stroll alla terza curva del Gran Premio d'Australia per il monegasco della Ferrari: “Mi auguro di cambiare il trend a Baku”

02-04-2023 10:28

In tre gare del Mondiale la miseria di 6 punti conquistati. Due i ritiri. Il piatto piange in casa Charles Leclerc, che in Australia è uscito già alla terza curva dopo un contatto con la Aston Martin di Lance Stroll: “Ho rivisto le immagini e credo che si possa parlare di incidente di gara: Alonso è stato costretto a frenare prima in quel punto per evitare di tamponare chi lo precedeva, Stroll ha dovuto allargare e ci siamo toccati. Non penso di essere stato avventato. Purtroppo sta andando tutto storto, ho pochi punti ed è il secondo ritiro in tre gare. Mi auguro di cambiare il trend a Baku“.

In Azerbaigian si correrà il 28-30 aprile. La Ferrari spera di essere maggiormente competitiva.