F1, Leclerc spaventa la Ferrari: non chiude la porta alla Mercedes

In vista del prossimi GP di F1 a Baku, Charles Leclerc ha mandato un chiaro messaggio alla Ferrari parlando di mercato, dopo le ultime voci di un colloquio con la Mercedes.

27-04-2023 16:49

La F1 torna in pista dopo tre settimane di riposo e la Ferrari è chiamata a ripartire da Baku dopo un inizio altamente al di sotto delle aspettative. In conferenza stampa, Charles Leclerc non ha nascosto la sua delusione dopo le prime tre gare e ha mandato anche un chiaro messaggio alla Ferrari parlando del proprio futuro.

Ferrari, Leclerc è deluso

Senza giri di parole, Leclerc ha ammesso: “Preoccupato? Beh, siamo onesti, se parliamo della pista, le prestazioni della prima parte della stagione non sono quelle che volevamo, le prime tre gare per me sono state un disastro. Ma in queste tre settimane di stop è stato bello resettare, guardare un po’ i dettagli dove possiamo ottimizzare il nostro pacchetto. Poi fuori dalla pista, ovviamente, c’è una ristrutturazione della squadra in corso. Ma la squadra è più di una persona. E sì, sono molto fiducioso per il futuro con quello che Fred (Vasseur; n.d.r.) ha in mente”.

Leclerc non chiude la porta alla Mercedes

Negli ultimi giorni si è spesso parlato di colloqui in corso tra Leclerc e la Mercedes. Il pilota monegasco ha negato ma ha anche messo paura alla Ferrari: “No, non ci ho parlato, non per il momento. Per ora sono completamente concentrato sul progetto in cui mi trovo oggi: che è la Ferrari. Come ho detto, mi fido ciecamente e sono fiducioso per il futuro. Poi si vedrà”.

Ferrari, le parole di Sainz

Sainz invece è soddisfatto del lavoro svolto in queste tre settimane di riposo: “Conosciamo meglio la macchina, in queste tre settimane di stop abbiamo analizzato la direzione da prendere con lo sviluppo, identificare i nostri punti deboli e quelli di forza degli avversari, specie della Red Bull. L’obiettivo è cercare di rimontare in fretta. Penso che avremo possibilità simili all’Australia, dove avevamo un assetto rivelatosi più veloce in gara, spero continueremo e saremo ancora più competitivi”.

Sainz ha concluso parlando del nuovo format della F1: “Faremo ogni sessione al massimo, sarà diverso l’approccio del sabato perché nello Shootout (la mini-qualifica del sabato mattina) dovremo subito fare un giro veloce appena dopo la sveglia, il programma sarà intenso e poi la Sprint sarà divertente, dura a livello fisico ed mentale, ma se accontenta tifosi e media e il prodotto è migliore, sarà un bene“.