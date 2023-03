Momenti di tensione dopo il testacoda in pista del pilota della Ferrari: nulla di preoccupante, se non una certa apprensione dei tifosi sui social

03-03-2023 14:23

Primi brividi sulla pista per le prime prove libere del Gran Premio del Bahrain, in corso sul mitico circuito di Sakhir che, fino ad ora, ha impensierito – e non poco – i tifosi della Ferrari.

A destare una certa preoccupazione, tra gli appassionati che hanno esternato sui social le proprie perplessità, un incredibile testacoda di Carlos Sainz, che occupa l’ultima posizione in griglia.

Libere GP Bahrain: la situazione

Quindi dopo le prime libere, Sergio Perez è l’autore del miglior tempo della Red Bull, avanti alle altre e che ha fermato il cronometro a 1:32.758, precedendo di 0.438 l’Aston Martin di Fernando Alonso e la vettura gemella del campione del mondo Max Verstappen (a 0.617).

Il testacoda di Sainz

Meno entusiasmante questo avvio per la scuderia di Maranello: quinto posto finale di Charles Leclerc, mentre Sainz come dicevamo occupa l’ultima posizione della griglia con un inconveniente non da poco, stando a quanto visto in pista.

Come sta Sainz e la posizione in griglia

Il pilota della Ferrari, protagonista anche di un testacoda senza conseguenze, non ha riportato alcun problema a livello fisico: dalle prime informazioni, sembrerebbe star bene e non aver segnalato alcun impatto a seguito di questo piccolo ma impressionante inconveniente alla curva 9. Sainz è ultimo in griglia.

