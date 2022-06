F1, libere Gp Canada: Verstappen davanti alle Ferrari, incubo Hamilton

18-06-2022 00:10

Max Verstappen domina il venerdì di prove libere del Gran Premio del Canada. A Montreal il pilota della Red Bull è il più veloce di tutti con il tempo di 1’14″127, e chiude davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, staccate di pochi centesimi. Quarto posto per un ottimo Sebastian Vettel su Aston Martin, poi l’altro veterano Fernando Alonso (Alpine) e Pierre Gasly (Alpha Tauri).

Segnali positivi dalla Ferrari, faticano Mercedes e Hamilton: “Inguidabile”

Sia Charles Leclerc sia Carlos Sainz hanno dato segnali incoraggianti sul giro secco e sul passo gara, in difficoltà invece Sergio Perez, che resta attardato e chiude appena con l’undicesimo tempo, e le due Mercedes. George Russel è settimo, Lewis Hamilton appena tredicesimo a quasi un secondo e mezzo dai primi: per il team di Toto Wolff è ancora notte fonda. Il sette volte campione del mondo si è lamentato via team radio: “La macchina è inguidabile“.

F1: Leclerc con la terza power unit ma niente penalità, per ora

La Ferrari ha montato la terza power unit sulla monoposto di Charles Leclerc dopo il ritiro di Baku. Il pilota monegasco non ha sostituito il turbo e al momento non incappa in penalizzazioni: se il pezzo sarà cambiato nei prossimi giorni, Leclerc sarà costretto a scontare 10 posizioni di penalità in griglia di partenza.

Intanto la Ferrari ha pubblicato una nota sulla rottura del motore in Azerbaigian: “Tra le varie ipotesi c’é che si possa trattare di un danno coseguente al problema avuto in Spagna, quindi una rottura indiretta. Stiamo comunque lavorando su contromisure per rendere il progetto più robusto e la situazione è sotto controllo”.

F1: seconde libere Gp Canada, i tempi (primi dieci)

1 M. Verstappen Red Bull 1’14″127

2 C. Leclerc Ferrari +00″081 1’14″208

3 C. Sainz Ferrari +00″225 1’14″352

4 S. Vettel Aston Martin +00″315 1’14″442

5 F. Alonso Alpine +00″416 1’14″543

6 P. Gasly AlphaTauri +00″752 1’14″879

7 G. Russell Mercedes +00″844 1’14″971

8 L. Norris McLaren +00″860 1’14″987

9 D. Ricciardo McLaren +00″906 1’15″033

10 E. Ocon Alpine +00″992 1’15″119