F1, libere Gp Canada: Verstappen precede Sainz, Leclerc cambia motore

Il pilota della Red Bull Max Verstappen è stato il più veloce nelle prime prove libere del Gran Premio del Canada. A Montreal il campione del mondo in carica ha fissato il tempo su 1:15.158, precedendo la Ferrari di Carlos Sainz e la Alpine di Fernando Alonso.

A seguire l’altra Red Bull di Sergio Perez e l’altra Ferrari di Charles Leclerc. Mercedes ancora in ritardo, George Russell è sesto, Lewis Hamilton solo ottavo.

F1: Leclerc non cambia il turbo, niente penalità

Leclerc è attualmente in pista a Montreal con la terza power unit dopo i problemi accusati a Baku che l’hanno costretto al ritiro dal Gran Premio d’Azerbaigian. Il pilota monegasco non incappa al momento in alcuna penalità per la gara perché non ha sostituito il turbo: se il pezzo sarà cambiato nei prossimi giorni, Leclerc sarà costretto a scontare 10 posizioni di penalità in griglia di partenza.

Ferrari: “Rottura indiretta motore Leclerc a Baku”

La Ferrari in una nota ha confermato la rottura del motore di Charles Leclerc a Baku. La scuderia di Maranello ha spiegato che il guasto potrebbe essere avvenuto a seguito del problema avuto in Spagna, al Montmelò: “Tra le varie ipotesi c’é che si possa trattare di un danno coseguente al problema avuto in Spagna, quindi una rottura indiretta”.

“Stiamo comunque lavorando su contromisure per rendere il progetto più robusto e la situazione è sotto controllo”, ha spiegato la scuderia di Maranello, che deve risolvere il prima possibile i problemi d’affidabilità se vuole essere una candidata credibile per il titolo.

F1: prime libere Gp Canada, i tempi

1 M. Verstappen Red Bull 1’15″158

2 C. Sainz Ferrari 1’15″441

3 F. Alonso Alpine 1’15″531

4 S. Perez Red Bull 1’15″619

5 C. Leclerc Ferrari 1’15″666

6 G. Russell Mercedes 1’15″822

7 L. Hamilton Mercedes 1’15″877

8 L. Stroll Aston Martin 1’15″877

9 S. Vettel Aston Martin 1’16″041

10 D. Ricciardo McLaren 1’16″083

11 P. Gasly AlphaTauri 1’16″165

12 L. Norris McLaren 1’16″211

13 A. Albon Williams 1’16″308

14 Y. Tsunoda AlphaTauri 1’16″322

15 E. Ocon Alpine 1’16″421

16 V. Bottas Alfa Romeo 1’16″429

17 G. Zhou Alfa Romeo 1’17″152

18 M. Schumacher Haas 1’17″223

19 N. Latifi Williams 1’17″241

20 K. Magnussen Haas 1’17″555