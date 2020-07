F1, libere Silverstone: Leclerc migliora, venerdì da incubo per Vettel

Lance Stroll è stato il più veloce nelle prove libere del pomeriggio a Silverstone, in vista del Gran Premio di Gran Bretagna di domenica. Il pilota della Racing Point ha fermato il cronometro sul tempo di 1’27″274, davanti ad Alexander Albon su Red Bull (incidente senza conseguenze per lui) e Valtteri Bottas su Mercedes.

Nel pomeriggio l’alta temperatura ha condizionato la sessione, e Hamilton e Verstappen si sono nascosti, preferendo lavorare molto sul passo gara (il pilota olandese sembra più vicino alla scuderia tedesca rispetto alle ultime uscite).

Quarto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc, che migliora nel giro secco ma fatica ancora nella simulazione gara. Invece è un venerdì da dimenticare per Sebastian Vettel: appiedato al mattino per un guaio al sistema intercooler della sua SF-1000, il pilota tedesco si è fermato più volte anche nel pomeriggio per svariati problemi.

Prima il quattro volte campione del mondo ha lamentato problemi alla pedaliera, poi ha riportato anche perdite di potenza della sua monoposto. Il tedesco ha girato pochissimo e ha fatto registrare solo il diciottesimo crono.

I tempi

1 L. Stroll Racing Point 1’27″274

2 A. Albon Red Bull +00″090 1’27″364

3 V. Bottas Mercedes +00″157 1’27″431

4 C. Leclerc Ferrari +00″296 1’27″570

5 L. Hamilton Mercedes +00″307 1’27″581

6 C. Sainz McLaren +00″546 1’27″820

7 N. Hulkenberg Racing Point +00″636 1’27″910

8 P. Gasly AlphaTauri +00″723 1’27″997

9 D. Ricciardo Renault +00″838 1’28″112

10 K. Raikkonen Alfa Romeo +00″885 1’28″159

11 L. Norris McLaren +00″895 1’28″169

12 E. Ocon Renault +00″945 1’28″219

13 A. Giovinazzi Alfa Romeo +00″982 1’28″256

14 M. Verstappen Red Bull +01″116 1’28″390

15 D. Kvyat AlphaTauri +01″152 1’28″426

16 R. Grosjean Haas +01″290 1’28″564

17 G. Russell Williams +01″497 1’28″771

18 S. Vettel Ferrari +01″586 1’28″860

19 K. Magnussen Haas +01″624 1’28″898

20 N. Latifi Williams +02″684 1’29″958

