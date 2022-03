F1, Magnussen prende il posto di Mazepin alla Haas

09-03-2022 20:23

Kevin Magnussen è il nuovo pilota della Haas, e affiancherà Mick Schumacher nel prossimo Mondiale di Formula 1. Il driver danese ha preso il posto di Nikita Mazepin, a cui è stato sciolto il contratto dopo l’invasione russa dell’Ucraina: Magnussen, che ha firmato un contratto di tre anni, ha battuto la concorrenza di piloti come Antonio Giovinazzi e Nico Hulkenberg.

Queste le parole del team manager Gunther Steiner: “Sono lieto di dare il bentornato a Kevin Magnussen in Haas. Quando cercavamo un pilota che potesse portare valore al team, per non parlare della sua grande esperienza in Formula 1, Kevin è stata una decisione semplice per noi. La disponibilità immediata di Kevin significa che possiamo sfruttarlo come risorsa per i test pre-stagionali insieme a Mick Schumacher e Pietro Fittipaldi. Pietro sarà il primo in pista questa settimana con mezza giornata di test giovedì, con Mick e Kevin a fare il resto prima del Gran Premio del Bahrain”.

Così Magnussen: “Stavo guardando in una direzione diversa per quanto riguarda i miei impegni per il 2022, ma l’opportunità di tornare a competere in Formula 1, e con una squadra che conosco estremamente bene, era semplicemente troppo attraente. Devo davvero dire grazie sia a Peugeot che a Chip Ganassi Racing per avermi liberato prontamente, entrambe sono grandi squadre”.

