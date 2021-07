F1, Marko durissimo con Hamiltom: "Ha rovinato la carriera di Albon"

Il consulente della Red Bull, Helmut Marko infiamma ancora di più il duello tra la scuderia austriaca e la Mercedes, riservando parole al vetriolo a Lewis Hamilton. Intervistato dalla testata Motorsport-total.com, il braccio destro di Dietrich Mateschitz ha accusato il sette volte campione del Mondo di F1 per la sua condotta di gara non sempre pulita e, spesso, troppo aggressiva. Un’atteggiamento che, secondo Marko, avrebbe rovinato la carriera ad Alexander Albon.

In particolare, Marko fa riferimento all’incidente tra l’inglese e il giovane anglo-thailandese durante il Gp d’Austria della passata stagione. Un contatto che, sempre a detta di Marko, avrebbe letteralmente azzerato le motivazioni e la fiducia di Albon: “Curva 4 del Reb Bull Ring è spesso teatro di incidenti e, proprio lì, Hamilton ha rovinato la carriera di Albon. Senza quel contatto, Alex avrebbe vinto la gara. Un successo che sarebbe stata una straordinaria iniezione di fiducia a livello personale e lo avrebbe aiutato in un momento non semplice nel suo rapporto con la scuderia. Ora staremmo parlando di tutt’altra carriera. Invece, siamo stati costretti a un ritiro assolutamente immeritato“.

Dopo quel contatto, infatti, Albon non è stato più lo stesso e questo ha spinto la Red Bull a non confermarlo e a riservagli un posto come riserva e collaudatore. “Sia chiaro – spiega Marko – essere terzo pilota in tempi di pandemia è ancora più importante del solito. Ora è tutto un’incognita, basta un tampone positivo e devi stare in quarantena finché non guarisci. E, così, in un attimo sei costretto a saltare tre gare. Si tratta di un ruolo che potrebbe riportare Albon in pista, magari anche per tre Gp di fila”.

Poi, sul presente e sul futuro di Albon, Marko dimostra di non avere dubbi: “Alex si sta comunque confrontato con un campionato molto competitivo come il DTM e, nonostante a Monza abbia faticato per alcuni problemi ai freni, sono certo che avrà grandissime occasioni per riscattarsi“.

SPORTEVAI | 14-07-2021 16:22