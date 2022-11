F1, Mick Schumacher: adesso spunta una nuova ipotesi per il suo futuro

11-11-2022 15:05

La carriera in Formula 1 di Mick Schumacher sta arrivando a un punto di svolta. Il giovane pilota tedesco, figlio del sette volte campione del mondo Michael, sta infatti per perdere il suo posto da titolare nel team Haas e così quasi di sicuro non sarà in griglia di partenza insieme agli altri piloti nel 2023. Ma adesso si è aperta una nuova possibilità per il suo futuro.

L’ipotesi Mercedes

Come riportato dalla testata Auto Motor und Sport, c’è infatti una nuova strada possibile per Schumacher junior. Mick potrebbe passare a fare il terzo pilota nel team Mercedes, come riserva dei titolari Lewis Hamilton e George Russell. Daniel Ricciardo non sembra infatti propenso ad accettare questo ruolo.

Il team Mercedes ha appena perso Nyck De Vries, che sarà titolare in Alpha Tauri, e Stoffel Vandoorne, che farà la riserva in Aston Martin. Dunque, le Frecce d’Argento sono alla caccia di un terzo pilota. Incarico che potrebbe toccare proprio a Mick, nella squadra dove aveva chiuso la carriera suo padre Michael.

Il piano di Mick

In questa stagione, Schumacher ha conquistato i suoi primi 12 punti in Formula 1 arrivando ottavo in Gran Bretagna e sesto in Austria. Nelle altre corse diversi problemi, tra una Haas poco competitiva e i parecchi errori di guida con tanto di incidenti. Il compagno di squadra Kevin Magnussen di punti ne ha 24.

Il team, ottavo in campionato, ha già fatto capire di non volere più Mick. Lui però continua a crederci: “Il mio piano è cercare di proseguire su questa strada – ha detto il tedesco alla Bild -. Per me è difficile dimenticare la Formula 1. Mi piace troppo, quindi non potrò mai abbandonare questo pensiero”.

Le parole di Ecclestone

Nell’intervista alla Bild, Mick Schumacher ha di fatto risposto alla critica di Bernie Ecclestone. L’ex boss della Formula 1 aveva infatti detto: “Non credo che Mick Schumacher sarà ancora in Haas, visto che la squadra è rimasta delusa dalle sue prestazioni”. Gli ha insomma consigliato di pensare ad altre categorie.

Ma Mick vuole la Formula 1: “Tutti hanno sempre un’opinione su tutto, ma a me interessano solo le idee delle persone a cui tengo, come la mia famiglia. Inoltre, in questa lista ci sono alcuni protagonisti del Circus, come per esempio Sebastian Vettel“. E ora può restare in F1 come riserva della Mercedes.