F1 Monaco, Vettel: problema di salute, come sta il tedesco

Le prime due sessioni di prove libere sono andate bene per Sebastian Vettel ma il suo week end del Gran Premio di Monaco di Formula 1 potrebbe essere penalizzato, se non a rischio, a causa di un problema di salute che lo ha colpito proprio durante le fp2 sulla pista di Montecarlo. Il tedesco, ex Ferrari, è infatti apparso in conferenza stampa, nel paddock con una vistosa benda e ha parlato ai microfoni delle sue condizioni in vista del prosieguo del fine settimana di gara.

Vettel, problema agli occhi a Monaco

A Monaco più che altrove, la visione periferica è essenziale per fare un giro veloce piuttosto che andare a muro o contro le barriere. Ha rischiato grosso Sebastian Vettel sulla sua Aston Martin nelle prove libere 2 del Gran Premio di Monaco, dopo essere stato colpito da un problema agli occhi a metà sessione. Vettel stava effettuando la simulazione di qualifica sulla sua AMR21 quando ha inviato via radio un messaggio per dire loro che si sentiva come se i suoi occhi stessero sanguinando.

“Non so cosa stesse succedendo! – ha spiegato Vettel – Durante i primi giri qualcosa mi è entrato negli occhi, e poi è peggiorato nella seconda uscita… Non stavo sanguinando, ma ho detto alla radio che, o sono emotivo, e stavo piangendo oppure stava succedendo qualcos’altro perché lacrimavo tanto e sbattevo le palpebre per tutto il giro. Non è l’ideale su una pista come questa”.

Vettel con la benda dopo il problema agli occhi

“Il team è stato molto gentile e mi hanno fatto questo”, ride Vettel mettendosi sugli occhi una benda come se fosse capitan Uncino, “quindi probabilmente penso che lo terrò e mi manterrà al sicuro per il resto del il fine settimana”

Questo problema che non sembra mettere a rischio la partecipazione di Vettel al Gran Premio di Monaco non sembra averlo infastidito più di tanto visto che il tedesco dell’Aston Martin ha centrato la top ten, 8° in fp1 e 10° in fp2. Inoltre Seb è stato contento degli aggiornamenti che la Aston Martin ha portato a Monaco. “Sono abbastanza soddisfatto – ha detto – Siamo entrati velocemente in ritmo e poi, come ho detto, nel pomeriggio, abbiamo perso un po’ di “visione”, ma nel complesso va bene. Sarà difficile come sempre qui ma speriamo di poter essere davanti”.

