F1, Montezemolo: “Ho rotto due televisori quando Massa e Alonso persero il Mondiale”

22-10-2021 14:27

Sta facendo passi avanti la programmazione Ferrari per cercare di recuperare il largo gap tra la Rossa e le due scuderie top, ovvero Mercedes e Red Bull. Il processo non è facile ne tanto meno breve, ma gli uomini di Maranello stanno facendo il possibile per far tornare la Ferrari assoluta protagonista del mondiale.

Si ricorda bene gli anni dei trionfi Luca Montezemolo…ma altrettanto bene si ricorda i mondiali persi e gettati al vento. La Ferrari non riesce a giocarsi un titolo fino all’ultima gara dal lontano 2012, quando l’allora presidente di Maranello ruppe un televisione per la rabbia a seguito della conclusione nefasta di quella stagione che vide Fernando Alonso arrendersi all’atto finale alla Red Bull e a Sebastian Vettel.

Su quell’episodio e su altro, compresa la rottura di una precedente tv nel 2008 per il titolo perso al fotofinish da Felipe Massa, ne ha discusso proprio l’ex numero uno della Rossa ai microfoni Sky Sport.

“Devo guardare le gare da solo, ho rotto due televisori – ha dichiarato Montezemolo – Uno quando Massa ha perso il Mondiale, qualcosa di unico al mondo. L’ho rotto come se ci fosse stata un’esplosione. E un’altra volta con Alonso quando abbiamo perso il Mondiale nel 2012”.

OMNISPORT