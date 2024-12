MotoGP chiama Hamilton, Ktm spera in Lewis per salvare capra e cavoli: cosa c'è di vero tra passione, affari e Rossi

Il nuovo pilota della Ferrari Lewis Hamilton sarebbe interessato a entrare nella MotoGP per salvare il marchio KTM a rischio chiusura. Uno dei vertici del marchio, Pit Beirer ha confermato i contatti col 7 volte campione del mondo di F1

Sarà vero un Lewis Hamilton in versione Lawrence Stroll. Ma non in F1 bensì in MotoGP. Chissà. Eppure il Natale ha portato sotto l’albero l’apertura di una trattativa, da capire quanto veritiera e fattibile al 100%, per tirare il futuro pilota Ferrari dentro nel Motomondiale e dare un po’ di ossigeno alla boccheggiante KTM. Al momento ci sono solo le parole della casa austriaca che tramite uno dei suoi boss Pit Beirer ha lanciato l’amo. C’è poi la voglia del 7 volte campione del mondo di Formula 1 di investire nella moto sua grande passione anche per via dell’amicizia tra “iridati” di vecchia data con Valentino Rossi.

Hamilton salva la KTM, le parole di Beirer

“Posso dire che abbiamo avuto contatti molto interessanti con il management di Hamilton. Non è un segreto che sia interessato alla MotoGP e che stia pensando di avere un proprio team. Anche in questo senso ci sono stati colloqui concreti”. Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le parole di Pit Beirer, boss del marchio austriaco, hanno movimento l’atmosfera natalizia sotto l’albero del motorsport. Poco dopo la fine del Mondiale 2024 con tanto di contratti e impegni presi per l’anno che verrà specie coi piloti, è scoppiato il bubbone in seno alla Ktm. Il debito di quasi 3.000 milioni di euro ha colto di sorpresa il paddock e soprattutto chi nel progetto della casa austriaca nella classe regina ci aveva creduto tanto da legarsi per il presente e per il futuro. E dopo le esternazioni di Enea Bastianini, anche Pedro Acosta ha seminato dubbi sull’esito dell’intera situazione.

La MotoGP, l’idea di investire di Hamilton

L’interesse di Lewis per la MotoGP e in generale il Motomondiale non è notizia nuova. Già qualche mese si era parlato di un interesse forte del pilota della Ferrari e trovare un team di moto su cui investire. All’epoca, nemmeno troppo lontana, si era parlato del Team Gresini.

Oltre che un pilota con ancora tanta voglia di correre e di vincere, lo sperano vivamente i tifosi della Ferrari, Hamilton è diventato anche un imprenditore. Non è un caso che la MotoGP da pochi mesi sia in fase di acquisizione da parte di Liberty Media.

In teoria sarebbe un perfetto “crossover” nel caso in cui Liberty volesse convertire parte dell’enorme fanbase della F1 in fan della MotoGP, e perchè no viceversa. Sarebbe perfetto per Liberty se il pilota più famoso della F1, che è un grande amante delle moto ed è un grande fan della MotoGP, fosse coinvolto in modo significativo nella classe regina del Motomondiale.

Fonte: Imago

L’accordo consentirebbe inoltre ad Hamilton di acquisire un’importante risorsa finanziaria con un rischio finanziario minimo per sé, dato che diversi dei suoi sponsor personali potrebbero essere coinvolti nell’operazione. Inoltre, come scrive Motorsport.com, sembra che, all’arrivo in Ferrari, Sir Lewis lasci lo storico sponsor Monster per apporre sulla sua tuta il marchio “Celsius”. L’assenza del marchio con l’artiglio sarebbe un punto a favore per KTM, storicamente legata al concorrente Red Bull.

Hamilton e lo sport: un vero imprenditore, dalle moto al football

Di certo Lewis Hamilton guadagna tanto, non solo in F1 ma anche con i tanti sponsor che lo accompagnano. Soldi che il pilota ha investito spesso nello sport. E se dovesse davvero entrare in MotoGP non sarebbe la prima volta in uno sport motoristico. E’ stato infatti proprietario della X44, che fino a questa stagione gareggiava nella serie di corse fuoristrada elettriche Extreme E e ha vinto il titolo 2022 con la vincitrice di tappa del Rally Dakar Cristina Gutierrez e il nove volte campione del mondo Rally Sebastien Loeb.

Hamilton fa anche parte del gruppo investitori che ha rilevato la squadra di football americano dei Denver Broncos nel 2022, collaborando con l’ex segretario di Stato degli Stati Uniti Condoleeza Rice per unirsi al gruppo gestito dall’erede di Walmart Rob Walton nel rilevare la squadra che ha vinto il Super Bowl 2014.

Hamilton e l’amore per le moto: l’incontro in pista con Valentino Rossi

Lewis Hamilton ha una grande passione per le moto. Oltre alla sua vasta collezione di motociclette, Hamilton è anche un appassionato pilota in pista e in precedenza aveva un accordo con MV Agusta, che produceva moto in edizione limitata che ha contribuito a progettare.

“Ho sempre amato le moto. Quando ero più giovane volevo correre in moto, non in macchina, ma mio padre non me lo permetteva: diceva che erano troppo pericolose! Mi ha portato alle quattro ruote anziché alle due. È stata la scelta giusta perché se avessi corso quando c’era Vale, non avrei avuto così tanto successo”.

In passato Hamilton ha avuto anche la possibilità di guidare una MotoGP, quando ha scambiato il suo posto con la leggenda della MotoGP Valentino Rossi a Valencia nel 2019, grazie ad alcuni sponsor condivisi. Lewis in quell’occasione aveva guidato la Yamaha M1 di Rossi mentre Valentino salì a bordo della Mercedes W08 F1 di Hamilton. Queste le parole all’epoca del prossimo pilota della Ferrari: