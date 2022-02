F1, nuovo regolamento per le qualifiche potrebbe stravolgere il Circus

02-02-2022 20:32

Sappiamo ormai tutti come il 2022 sarà l’anno del più grande stravolgimento tecnico e regolamentare degli ultimi 40 anni. Monoposto molto differenti rispetto alla spassata stagione, in modo da cercare di livellare la competizione e offrire più spettacolo in pista.

Una vera e propria rivoluzione rispetto all’era ibrida sarà per le qualifiche, e soprattutto riguarderà l’ambito gomme. Fino alla passata stagione, infatti, i primi dieci piloti della griglia di partenza (ovvero quelli che avevano superato la Q2) erano obbligati a iniziare la gara con la stessa mescola di pneumatici utilizzata sul giro secco. Dalla prossima stagione invece, i primi 10 piloti che si sono qualificati in griglia saranno liberi di scegliere il tipo di gomma da utilizzare per il GP.

La decisione è stata presa nell’ultima seduta dello Strategy Advisory Committee ed entrerà nel nuovo regolamento sportivo, sarà dunque in vigore già a partire dall’imminente rassegna iridata. La regola precedente era stato instaurata nel 2018, e ora c’è molta curiosità anche per osservare le strategie dei team. Si omologheranno verso un’unica scelta condivisa o vedremo strategie differenti da box a box?

Facciamo anche presente che da questa stagione debutteranno le gomme da 18 pollici, altra novità che sicuramente porterà una ventata di aria fresca nel Circus della massima categoria automobilistica.

