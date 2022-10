F1, Perez: "Che peccato, ma grande risultato"

01-10-2022 17:51

Gli è mancata la pole position per appena 25 millesimi. Ma Sergio Perez è comunque soddisfatto di essere tornato in prima fila. La miglior Red Bull in griglia di partenza a Singapore sarà infatti quella del messicano, che ha detto: “Domani dobbiamo partire bene, possiamo attaccare Charles da subito e puntare alla vittoria”.

“Peccato aver perso la pole per soli due centesimi, ma è un grande risultato per il team. La squadra ha fatto un lavoro fantastico. Sono molto contento – ha precisato lo stesso Perez -. Le condizioni meteo sono state insidiose e domani potranno cambiare in ogni momento. Sarà cruciale non commettere errori e fare una gara pulita”.