F1, Perez ennesima figuraccia: fermo col semaforo verde, Colapinto lo passa in pit lane. Il video è virale

Brutta figura di Sergio Perez nella Sprint Race in Qatar: i messicano della Red Bull che partiva dalla pit lane si è piantato al semaforo verde venendo così sfilato da Colapinto. Il video è diventato virale in rete

Al peggio non c’è mai fine. Ne sa qualcosa Sergio Perez. Brutta figura, l’ennesima di una stagione disastrosa, per il messicano della Red Bull protagonista di un altro episodio negativo nella Sprint Race del Gran Premio del Qatar. Checo che già partiva dalla pit lane è rimasto piantato nonostante il semaforo verde ed è stato così superato in partenza da Colapinto che arrivava dietro di lui pure lui costretto a partire dai box. Inutile dire che il video dell’accaduto è diventato ben presto virale sui social.

F1, Perez piantato al semaforo verde: cosa è successo

Già la qualifica Sprint era andata male per Sergio Perez. Il messicano aveva subito l’ennesima eliminazione in Q1 di questa stagione più che deludente nonostante sia al volante della Red Bull. Anche se ha dato la colpa a Leclerc per averlo ostacolato nel giro buono il messicano è stato poi costretto a partire dalla pit lane con Sprint evidentemente compromessa. Con lui l’argentino della Williams Colapinto.

Quanto tutto il serpentone dei 18 piloti in griglia è partito, il semaforo alla fine della pit lane è diventato da rosso a verde, segno che si poteva partire. Ma incredibilmente Perez non è partito, si è piantato, molto probabilmente facendo entrare in funzione l’antistallo e dovendo quindi ricominciare la procedura di partenza.

Ed allora come se fosse in fila nel traffico di tutti i giorni quando ti si spegne la macchina col semaforo verde, alle sue spalle è arrivato Colapinto che dopo un attimo di titubanza lo ha passato senza remore e senza suonare il clacson… Il video postato in rete sta diventando virale così come i meme e le battute sul povero messicano sempre più lontano dalla Red Bull per il 2025.