F1: prima giornata di test, buona la prima per Verstappen

Non sbaglia nella prima giornata dei test di Formula Uno, Max Verstappen.

Sul circuito del Sakhir, in Bahrain dove il 28 marzo inizierà il Mondiale di F1, si sono svolti oggi, 12 marzo, i primi test (in totale sarà una tre giorni dedicata). Il pilota olandese della Red Bull si mette tutti alle spalle con il miglior tempo in 1’30’674.

Dietro di lui Lando Norris con la McLaren, e terza posizione per Alpine di Esteban Ocon che da domani lascerà il suo posto a Fernando Alonso.

Quarto tempo per Lance Stroll (Aston Martin), mentre il compagno Sebastian Vettel è 13esimo. Non brilla la Ferrari, quinta con Carlos Sainz e con problemi al mattino di natura tecnica per Charles Leclerc.

Non è una giornata semplice nemmeno per la Mercedes con Hamilton che ha guidato una monoposto ancora non al top e si è piazzato decimo e Bottas ultimo per un problema al cambio.

Il sette volte campione del Mondo ha detto: “Oggi non è stato sicuramente il giorno di lavoro più liscio che abbiamo avuto, ma queste cose servono per metterci alla prova. Tutti hanno lavorato molto duramente per portarci qui. Abbiamo avuto quel contrattempo al mattino che è stato un episodio molto sfortunato per Valtteri, che ha perso molto tempo in pista. La squadra sta lavorando duramente per cercare di capire a fosse dovuto quel problema. Penso che abbiano fatto un ottimo lavoro per far tornare la macchina in pista, a ogni modo. Anche la seconda sessione ha avuto sfide e criticità, ma viviamo per trovare soluzioni ai problemi che abbiamo di fronte”.

Bilancio positivo, nel complesso per Sainz: “Penso che oggi sia stata una prima giornata di test positiva, nella quale l’obiettivo era completare il nostro programma, cosa che abbiamo fatto, e ne sono felice. Credo che tutti noi stiamo cercando di capire le prestazioni di ogni macchina ma credo anche che sia veramente troppo presto per poter dire qualcosa, soprattutto in queste condizioni, con molta sabbia, molto vento e grandi variazioni di temperatura. Tutto sommato possiamo considerarla come una buona giornata”.

OMNISPORT | 12-03-2021 23:30