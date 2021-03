F1, prove Bahrain: subito un problema per Charles Leclerc in mattinata

Daniel Ricciardo è stato il più veloce nella mattinata della prima giornata di test di Formula 1 in Bahrein. L’australiano della McLaren-Mercedes col crono di 1’32″203 ha preceduto di 28 centesimi il francese dell’Alpha Tauri Pierre Gasly, che ha completato 74 giri, più di tutti, e di 42 l’olandese della Red Bull Max Verstappen.

Problemi al cambio per la Mercedes di Valtteri Bottas, che ha completato solo 6 giri scendendo in pista verso la fine della mattinata, e per Charles Leclerc, il monegasco si è fermato lungo la pista con la sua nuova Ferrari SF21 a 10 minuti dalla fine della sessione che è stata fermata per qualche minuto dalla bandiera rossa. Pochi giri anche per l’esordiente Mick Schumacher, 15, e nono tempo su dieci piloti scesi in pista, meglio solamente di Bottas.

Alle 13 ora italiana si ricomincia con la seconda parte di questa prima delle tre giornate di test sul circuito del Sakhir, Carlos Sainz darà il cambio a Leclerc al volante della Rossa. Ecco i tempi finora ottenuti.

1. Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) 1’32″203 45 giri completati

2. Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) +0″028 74 giri

3. Max Verstappen (Red Bull-Honda) +0″042 60 giri

4. Esteban Ocon (Alpine-Renault) +0″756 55 giri

5. Charles Leclerc (Ferrari) +1″039 59 giri

6. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) +1″117 63 giri

7. Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) +1″539 51 giri

8 Roy Nissany (Williams-Mercedes) +2″586 39 giri

9 Mick Schumacher (Haas-Ferrari) +3″924 15 giri

10 Valtteri Bottas (Mercedes) +4″647 6 giri

OMNISPORT | 12-03-2021 12:36