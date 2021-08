F1, Ricciardo: "Punto al titolo nel 2024"

Daniel Ricciardo sta facendo molta più fatica del previsto ad adattarsi alla sua nuova McLaren, una monoposto molto differente dalla sua precedente scuderie e con la quale, per ora, non c’è un gran feeling. Tuttavia, l’australiano non intende cambiare i propri obiettivi e punta dritto verso il percorso di crescita per il biennio 2023-2024.

Ricciardo, infatti, ritiene che a Woking ci siano tutti i presupposti per potersela giocare alla pari con Mercedes, Red Bull e Ferrari per la conquista del titolo” iridato. Ecco le sue parole:

“Il team è sulla strada giusta verso le posizioni di vertice della classifica, ma al momento ci sono ancora alcuni problemi che ci ostacolono per la lotta al titolo”, ha affermato l’australiano. “Ritengo che questa situazione non cambierà almeno fino al 2024. Come team siamo chiamati a completare nel modo corretto questo puzzle e certamente la galleria del vento ci permetterà di farlo con successo. Personalmente spero di creare qualcosa di importante nelle prossime due stagioni, così da arrivare a battagliare per il titolo nel 2024. E’ strano parlarne adesso, ma ogni tanto bisogna guardare al futuro con delle prospettive ben precise”.

OMNISPORT | 21-08-2021 16:43