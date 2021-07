F1, Russell esce allo scoperto: "Voglio sfidare Hamilton"

Il pilota della Williams George Russell ora reclama a gran voce il posto di pilota ufficiale alla Mercedes, al fianco di Lewis Hamilton: “Avere l’opportunità di essere il compagno di squadra di Lewis sarebbe fantastico, perché secondo me lui è il meglio del meglio. Non c’è nessuna discussione in questo, per le sue statistiche è sicuramente il più grande di tutti i tempi. Se vuoi essere il migliore, sfidare i migliori è l’unico modo. Sono sicuro che qualsiasi pilota imparerebbe tanto da Lewis, vista tutta la sua esperienza e il rispetto reciproco che ha con molte persone”, ha detto a RTL.

“Se mi sento pronto? Assolutamente. Al 100%, ogni singola gara che fai, sei più preparato. In questo momento mi sento pronto e ho fiducia in me stesso e nelle mie capacità“.

OMNISPORT | 28-07-2021 14:22