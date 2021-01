F1, Sainz respinge il paragone con Alonso: "Nessuno come lui"

Carlos Sainz e Fernando Alonso, entrambi spagnoli, torneranno a sfidarsi in pista nel 2021. Ma non è l’unico aspetto che accomuna i due, entrambi arrivati in Ferrari dopo aver guidato in precedenza (tra le altre) per Renault e McLaren. Eppure il nuovo pilota del Cavallino non sente di poter paragonare se stesso al due volte campione del mondo.

“Credo che siamo impossibili da confrontare, dato che io ho sì guidato per la Renault ma senza vincere due titoli. In più siamo cresciuti in Formula 1 in epoche diverse, e con regole e avversari altrettanto diversi. Ma un altro Alonso non ci sarà mai. Stiamo parlando di un pioniere e un pilota estremamente forte”, ha detto Sainz a ‘Crash.net’.

Quindi il rilancio: “Sto cercando di costruirmi una carriera con il mio stile, vedremo dove questo mi condurrà. Un giorno vorrei competere per il titolo, questo è chiaro. Sono pronto e voglio che questo succeda quanto prima. Io in Ferrari? L’attesa in Spagna è veramente grande, e penso crescerà sempre di più”.

OMNISPORT | 21-01-2021 21:05