F1, Sargeant confermato in Williams è ufficiale: la griglia del Mondiale 2024 è completa

Logan Sargeant correrà in F1 nel 2024 dopo che la Williams ha finalmente annunciato la conferma del pilota americano. Si completa così il mosaico della griglia di partenza dei piloti e scuderie per il Mondiale di F1 2024

01-12-2023 18:20

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

Nessuna sorpresa. Nessun ribaltone. Nessuno stravolgimento. La Williams ha deciso di confermare Logan Sargeant per il Mondiale 2024 di Formula 1. Il rinnovo per il pilota americano che ha esordito quest’anno sulla monoposto della scuderia di Groove è arrivato questa sera con un comunicato ufficiale.

Sargeant farà coppia con Alexander Albon. La sua conferma ufficiale di fatto completa il mosaico della griglia di partenza del prossimo campionato del mondo di F1 che partirà il 2 marzo con il Gran Premio del Baharain.

F1, la Williams conferma Logan Sargeant

Logan Sargeant correrà in F1 nel 2024. La Williams ha finalmente annunciato che l’americano ha firmato un nuovo accordo che gli garantisce il sedile della monoposto di Groove anche per il prossimo anno. Dopo la fine del Mondiale, domenica scorsa ad Abu Dhabi, il posto di Sargeant era l’unico ancora da confermare per la prossima stagione, dato che la Williams sembrava ritardare la decisione se mantenere o meno il rookie yankee. Questo l’annuncio della Williams:

Siamo lieti di annunciare che Logan Sargeant continuerà a guidare per la Williams Racing per la stagione di Formula 1 2024. Dopo la sua stagione da rookie con il team, che ha visto il 22enne diventare il primo pilota americano a segnare un punto in F1 dopo 30 anni, Logan ha dimostrato la velocità fondamentale necessaria per esibirsi ai massimi livelli, costruendo su queste basi gara dopo gara. , consolidando il suo posto nella nostra formazione.

Williams: Sargeant resta nonostante i dubbi sulla sua costanza

Sargeant, 22 anni, ha avuto un anno da rookie difficile. Battuto sistematicamente dal compagno Alexander Albon capace di fare la bellezza di 27 punti contro uno solo del pilota americano. Che per di più è andato a sbattere diverse volte causando diversi danni e spese al team di Groove (non a caso primeggia nella classifica dei danni provocati da incidenti tra i piloti di quest’anno).

Il punto più basso toccato da Sargeant è stato sicuramente a cavallo del rientro dalla sosta estiva. Logan ha messo la macchina a muro in Olanda, a Singapore e poi ha finito anzitempo la gara in Qatar debilitato dal caldo, dall’umidità e da uno stato febbrile che ne ha consigliato il ritiro.

Però il suo finale di stagione è stato incoraggiante. Non sempre nelle ultimissime posizioni, anche in qualifica, ha cominciato a collezionare qualche Q2 invece di sono eliminazioni in Q3. Anche in gara sempre meglio fino a conquistare quel tanto agognato punto, 10° in una delle gare di casa, ad Austin.

“Sono entusiasta di continuare con la Williams Racing per la stagione 2024. Finora è stato un viaggio incredibile con la squadra e sono grato per l’opportunità di continuare a crescere come pilota all’interno di un gruppo così talentuoso e dedicato. Abbiamo progetti entusiasmanti per il futuro e non vedo l’ora di contribuire al successo della squadra nel prossimo anno”

La griglia di partenza Mondiale F1 2024

Team Piloti Alfa Romeo Valtteri Bottas – Zhou Guanyu AlphaTauri Daniel Ricciardo – Yuki Tsunoda Alpine Esteban Ocon – Pierre Gasly Aston Martin Fernando Alonso – Lance Stroll Ferrari Charles Leclerc – Carlos Sainz Haas Kevin Magnussen – Nico Hulkenberg McLaren Lando Norris – Oscar Piastri Mercedes Lewis Hamilton – George Russell Red Bull Max Verstappen – Sergio Perez Williams Alexander Albon – Logan Sargeant

Tutte le novità del Mondiale 2024 di F1