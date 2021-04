F1, Schumi jr: “Adoro mio padre, ora anche io faccio parte della storia Ferrari”

Dopo essersi laureato campione del mondo in Formula 2, il cognome Schumacher è tornato nel circus della F1. Il tedeschino infatti è quest’anno alla guida della Haas e in una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport ha discusso tra i vari argomenti anche di papà Michael.

“Ero con mio padre a Kerpen, sulla pista di kart. Mi ha chiesto se consideravo la corsa come un hobby o qualcosa di serio. Per me era una cosa seria. Lui e mia madre mi hanno sostenuto in questa scelta – ha dichiarato Mick – Sono venuto in Italia quando avevo dodici anni, conosco la Ferrari da quando ero bambino So che mio padre fa parte della storia della Ferrari ed è un bene che ora anche io faccia parte di questa storia. Adoro mio padre, penso che abbia sempre fatto tutto nel migliore dei modi. Non cerco un modello, faccio le cose a modo mio”.

Parlando poi delle prime due gare concluse al volante della VF21 ha detto: “In Bahrain mi sentivo soddisfatto al 90%. Ad Imola era la prima volta che guidavo una F1 sul bagnato e mi sono un po’ arrabbiato con me stesso. Alla fine ho raggiunto l’obiettivo”.

Per Mick adesso è già tempo di pensare al prossimo impegno mondiale: domani il via alle prove libere a Portimao dove domenica scatterà il semaforo verde per il terzo GP stagionale.

OMNISPORT | 29-04-2021 09:45