29-07-2022 18:09

È stato Charles Leclerc con la Ferrari il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria sul circuito dell’Hungaroring. Secondo si è piazzato Lando Norris con la McLaren, terzo Carlos Sainz con l’altra Ferrari.

Seconde libere Ungheria: la Ferrari si conferma favorita ma domani è prevista pioggia

217 i millesimi di vantaggio di Leclerc su Norris, al volante di una McLaren che appare finalmente competitiva dato che il suo compagno di squadra Daniel Ricciardo e in un’altrettanto buona quinta posizione. Il monegasco della casa di Maranello ha fatto segnare il tempo di 1’18”445, il migliore di giornata, e solo per 14 millesimi nel confronti di Norris, Sainz non è riuscito a sancire la doppietta delle Ferrari, che qui sono le nette favorite per le caratteristiche di un circuito lento e tortuoso come quello magiaro. Ma attenzione, perché per domani è prevista pioggia, che potrebbe stravolgere tutto soprattutto in qualifica.

Seconde libere Ungheria: Verstappen e Red Bull in difficoltà, male Mercedes

Il campione del mondo della Red Bull Max Verstappen invece non è andato oltre il quarto posto, nono il suo compagno di squadra Sergio Perez, mentre sesto e settimo sono i due veterani Fernando Alonso con l’Alpine e Sebastian Vettel, fresco di annuncio del ritiro, con la Aston Martin. Male le due Mercedes: George Russell è ottavo e Lewis Hamilton undicesimo.

GP d’Ungheria, classifica completa della seconda sessione di libere

1. Charles Leclerc FERRARI 1’18”445

2. Lando Norris MCLAREN-MERCEDES +0”217

3. Carlos Sainz FERRARI +0”231

4. Max Verstappen RED BULL +0”283

5. Daniel Ricciardo MCLAREN-MERCEDES +0”427

6. Fernando Alonso ALPINE-RENAULT +0”604

7. Sebastian Vettel ASTON MARTIN-MERCEDES +0”808

8. George Russell MERCEDES +0”910

9. Sergio Perez RED BULL +0”952

10. Valtteri Bottas ALFA ROMEO-FERRARI +0”966

11. Lewis Hamilton MERCEDES +1”102

12. Guanyu Zhou ALFA ROMEO-FERRARI +1”160

13. Esteban Ocon ALPINE-RENAULT +1”169

14. Lance Stroll ASTON MARTIN-MERCEDES +1”257

15. Pierre Gasly ALPHATAURI-RED BULL +1”285

16. Kevin Magnussen HAAS-FERRARI +1”373

17. Mick Schumacher HAAS-FERRARI +1”540

18. Nicholas Latifi WILLIAMS-MERCEDES +2”043

19. Yuki Tsunoda ALPHATAURI-RED BULL +2”076

20. Alexander Albon WILLIAMS-MERCEDES +2”170