F1, Verstappen è campione del mondo: battuto Hamilton all'ultimo giro

Si conclude in modo letteralmente incredibile uno dei campionati di F1 più belli della storia. Il nuovo campione del mondo da oggi è Super Max Verstappen, che batte all’ultimo giro Lewis Hamilton che è stato in testa per tutta la gara. Finale incredibile a Yas Marina, con la Safety Car entrata in pista a pochissimi giri dalla fine per il muro di Latifi che rovina completamente i piani Mercedes, con Lewis che fino a quel momento era ad una vita da Max anche se l’olandese aveva montato gomme nuove e doveva recuperare almeno 8 decimi a giro.

In Safety Car i distacchi si annullano, Masi permette almeno l’ultimo giro e Verstappen in pista sorpassa Hamilton di prepotenza, che con le gomme finite non può nulla contro l’olandese. A podio anche la Ferrari di Carlos Sainz, che approfitta del ritiro in regime di Safety Car di Sergio Perez.

F1, Abu Dhabi: la gara

Partenza disastrosa di Max Verstappen, che rimane inchiodato ai blocchi e viene superato alla prima curva da Lewis Hamilton che partiva secondo. Alla fine del primo rettilineo Verstappen entra all’interno spingendo fuori pista Hamilton che taglia tutta la chicane. In questo caso non c’è investigazione e dunque Hamilton è subito davanti.

Verstappen soffre tantissimo il sovrasterzo della sua Red Bull, le gomme finiscono subito e rientra mettendo gomme bianche dure, proprio come fa Hamilton subito dopo. Spavento per Leclerc che va lungo e viene superato da Tsunoda. Hamilton poi allunga tantissimo ma viene disturbato in questo senso da Sergio Perez, compagno di box di Verstappen, che rende la vita durissima a Hamilton che però alla fine riesce a passarlo.

Posizioni invariate fino alla fine, sembrava tutto ormai scritto con la vittoria di Lewis Hamilton dato che Verstappen era a oltre 10”, quando il botto di Latifi scombina tutto. Entra la Safety Car, proprio quello che la Mercedes voleva evitare. Verstappen rientra ai box e monta gomma nuova mentre Hamilton rimane fuori. La Safety Car rimane fuori fino al giro 58, l’ultimo, quando si riparte e ovviamente il più avvantaggiato da questa situazione è Verstappen, che come un leone si prende la posizione di Hamilton e va a vincere il suo primo titolo mondiale.

F1, Abu Dhabi, le posizioni finali

Dietro a Verstappen e Hamilton si piazza la Ferrari di Carlos Sainz, autore di una bellissima gara e che approfitta del ritiro nel finale della Red Bull di Sergio Perez per prendersi la terza posizione e mettere in ghiaccio il terzo posto nel Mondiale Costruttori. Subito dietro al podio l’altra Mercedes di Valtteri Bottas, che conclude qui la sua esperienza e che dal prossimo anno correrà in AlphaTauri.

AlphaTauri che chiude con un ottimo quinto posto di Yuki Tsunoda e un sesto posto di Pierre Gasly, pilota di grande talento. Settima la prima McLaren di Lando Norris poi le due Alpine di Alonso e Esteban Ocon. Chiude la top-10 Charles Leclerc in Ferrari dopo una gara anonima.

Tra gli altri impossibile non nominare il triste epilogo di Kimi Raikkonen, ritiratosi all’ultima gara della carriera in F1. Proprio Iceman vinse l’ultimo mondiale piloti Ferrari nel 2007 e l’ultimo costruttori nel 2008. Anche Antonio Giovinazzi saluta tristemente la F1, ritiratosi anch’esso, ma per lui può essere un arrivederci.

F1, Abu Dhabi, le classifiche finali

Gara:

1 33 M. Verstappen Red Bull

2 44 L. Hamilton Mercedes

3 55 C. Sainz Ferrari

4 77 V. Bottas Mercedes

5 22 Y. Tsunoda AlphaTauri

6 10 P. Gasly AlphaTauri

7 4 L. Norris McLaren

8 14 F. Alonso Alpine

9 31 E. Ocon Alpine

10 16 C. Leclerc Ferrari

11 5 S. Vettel Aston Martin

12 3 D. Ricciardo McLaren

13 18 L. Stroll Aston Martin

14 47 M. Schumacher Haas

15 6 N. Latifi Williams

16 11 S. Perez Red Bull

17 99 A. Giovinazi Alfa Romeo

18 63 G. Russell Williams

19 7 K. Raikkonen Alfa Romeo

Piloti:

1 M. Verstappen Red Bull 394,5

2 L. Hamilton Mercedes 387,5

3 V. Bottas Mercedes 226

4 S. Perez Red Bull 190

5 C. Sainz Ferrari 164,5

6 L. Norris McLaren 160

7 C. Leclerc Ferrari 159

8 D. Ricciardo McLaren 115

9 P. Gasly AlphaTauri 110

10 F. Alonso Alpine 81

11 E. Ocon Alpine 74

12 S. Vettel Aston Martin 43

13 L. Stroll Aston Martin 34

14 Y. Tsunoda AlphaTauri 32

15 G. Russell Williams 16

16 K. Raikkonen Alfa Romeo 10

17 N. Latifi Williams 7

18 A. Giovinazzi Alfa Romeo 3

19 M. Schumacher Haas 0

20 N. Mazepin Haas 0

Costruttori:

1 Mercedes 613,5

2 Red Bull 584,5

3 Ferrari 323,5

4 McLaren 275

5 Alpine 155

6 AlphaTauri 142

7 Aston Martin 77

8 Williams 23

9 Alfa Romeo 13

10 Haas 0

