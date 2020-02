F1, test Barcellona: prime sorprese per la Ferrari

Primo assaggio di pista per le nuove monoposto di Formula 1: a Barcellona si è conclusa la mattinata del primo giorno di test sul tracciato del Montmelò, che inaugura la stagione. Per la Ferrari subito un contrattempo: Sebastian Vettel, che doveva debuttare per primo sulla nuovissima SF1000, ha dovuto dare forfait per un leggero attacco influenzale: al suo posto è sceso in pista Charles Leclerc.

Il miglior tempo della sessione mattutina è della Mercedes di Valtteri Bottas in 1:17.313: il pilota finlandese ha preceduto il driver della Racing Point Sergio Perez e l’olandese della Red Bull Max Verstappen. Quindi Carlos Sainz su McLarenz e Estaban Ocon sull’altra Racing.

Solo settimo tempo (comunque non indicativo) per il ferrarista Leclerc, che ha chiuso alle spalle di George Russel (Williams) e a quasi un secondo da Bottas.

I tempi

1 Bottas (Mercedes) 1:17.313

2 Perez (Racing Point) 1:17.375

3 Verstappen (Red Bull) 1:17.787

4 Sainz (McLaren) 1:18.001

5 Ocon (Renault) 1:18.004

6 Russell (Williams) 1:18.168

7 Leclerc (Ferrari) 1:18.289

8 Kubica (Alfa Romeo) 1:18.386

9 Magnussen (Haas) 1:18.466

10 Kvyat (AlphaTauri) 1:18.484

SPORTAL.IT | 19-02-2020 13:28