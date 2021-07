F1, Verstappen in ospedale: la nota della Red Bull

La Red Bull è furiosa, l’incidente tra Verstappen e Hamilton ha danneggiato notevolmente il pilota olandese, trasportato in ospedale per degli accertamenti. I 10″ di penalizzazione non hanno impedito a Hamilton di trionfare a Silverstone e adesso il mondiale di F1 è riaperto.

Una nota ufficiale del team austriaco ha spiegato quali siano le attuali condizioni di Verstappen: “Dopo l’incidente del primo giro alla curva Copse tra Max Verstappen e Lewis Hamilton al Gran Premio di Gran Bretagna possiamo confermare che Max Verstappen si è allontanato dalla sua auto ed è stato immediatamente portato al Silverstone Circuit Medical Centre. A seguito di una valutazione da parte dei medici di pista al Silverstone Circuit Medical Centre, Max Verstappen è stato portato in un ospedale locale per ulteriori test precauzionali“.

OMNISPORT | 18-07-2021 18:50