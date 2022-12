F1, Verstappen: "Non sappiamo quanto la sanzione per il budget cap ci penalizzerà"

12-12-2022 21:35

La Red Bull è incappata, per la violazione del budget cap 2021, in una multa di sette milioni di dollari e rinuncerà al 10% delle ore in galleria del vento e nelle simulazioni CFD computerizzate, ma Max Verstappen ostenta fiducia nella sua monoposto, quanto meno per l’avvio della stagione 2023 che è previsto per il 5 marzo, alla testata tedesca Auto Motor und Sport: “Le sanzioni ci faranno male, ma sono fiducioso che la squadra farà le cose per bene e che partiremo nella maniera giusta. Sappiamo da dove cominciare e su cosa lavorare: se non sapessimo in quale direzione marciare, il problema sarebbe più grave. Scopriremo nel corso dell’anno quanto effettivamente saremo danneggiati: la macchina era competitiva, se manteniamo lo slancio, andremo bene”.