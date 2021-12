F1, Verstappen rivela le parole di Hamilton al termine dell'ultima gara

18-12-2021 15:56

In un’intervista allo sponsor CarNext, il campione del mondo di F1 Max Verstappen ha svelato le parole scambiate con Hamilton al termine dell’ultima gara: “Io e il team eravamo impazziti. Ma ovviamente c’è il rovescio della medaglia, la Mercedes era davvero delusa e arrabbiata. Penso che sia stato carino vedere Lewis dirigersi immediatamente verso di me e dirmi: ‘Ben fatto, congratulazioni’. E io gli ho risposto: ‘Grazie davvero per questa fantastica stagione’. Alla fine penso che sia stato un campionato entusiasmante, indipendentemente da chi si fosse classificato primo o secondo. Ci siamo spinti a vicenda ogni singolo giro, sempre più al limite, e abbiamo trascinato le nostre macchine e i nostri team. È stata una grande rivalità”.

Anche Jos Verstappen ha voluto parlare del colloquio con Anthony Hamilton, il papà di Lewis: “Quando mi sono seduto davanti a Max prima di salire sul podio, c’era Anthony. Si è congratulato con noi, è stato bello. E anche durante la stagione ho parlato alcune volte con lui su WhatsApp, è stato davvero piacevole. Loro hanno già vinto sette titoli ed è un po’ diverso quando si vince il primo”.

Il papà di Verstappen ha anche raccontato il ‘suo’ GP di Abu Dhabi: “Ho lasciato i box, non volevo le telecamere in faccia per tutto il tempo. Raymond (il manager di Max, ndr) è venuto da me a venti giri dalla fine. Poi c’è stato l’incidente di Latifi a cinque giri dalla fine. Stavamo sperando, poi saltando, eravamo felici. Non posso spiegarlo, è stato molto emozionante. Non mi aspettavo il sorpasso in Curva 5, dato che c’erano due lunghi rettilinei successivi. Piangevo, ero emozionato, nervoso, tutto insieme“.

