F1, Verstappen senza freni: a Baku vuole superare Michael Schumacher

Il due volte Campione del Mondo ha vinto 18 degli ultimi 26 GP disputati, esattamente come il fenomeno tedesco. Dovesse vincere a Baku, il record sarebbe tutto suo.

21-04-2023 08:36

Max Verstappen ha iniziato la nuova stagione alla grande. Vuole dominare su ogni pista e conquistare più primati possibili. Nel mirino un record di Michael Schumacher che dura da 19 anni.



F1, Verstappen sta dominando come nessun altro

Già vincitore di due titoli Mondiali di F1, l’olandese della Red Bull non ha di certo smesso di avere fame. L’ottimo inizio di stagione certifica la voglia di Max Verstappen di continuare a dominare in F1.

Già leader della classifica piloti (69 punti, 15 in più del compagno di squadra Sergio Perez), l’olandese ha vinto due delle prime tre gare disputate in questo Mondiale di F1.

F1, i numeri da fantascienza di Verstappen

Con la recente vittoria al GP d’Australia, Max Verstappen è arrivato a quota 37 GP vinti in carriera. Al momento, è sesto nella classifica dei piloti con più successi in F1. Nel mirino ha un certo Ayrton Senna (41 vittorie).

Tuttavia, già al prossimo GP a Baku (30 aprile), potrebbe strappare un primato a Michael Schumacher. Gli basterà fare ciò che gli riesce meglio: arrivare prima di tutti in pista.

F1, Verstappen può far meglio di Schumacher

Statistiche alla mano, Max Verstappen ha vinto 18 degli ultimi 26 GP di F1 che ha disputato. Una striscia impressionante che certifica come, ormai, sia lui il re della Formula 1. In tutta la storia, un solo altro pilota ha avuto un filotto simile e risponde al nome di Michael Schumacher.

Il sette volte Campione del Mondo tedesco ha avuto, in una sola occasione, la stessa striscia vincente di Max Verstappen. Ha cominciato vincendo al GP di Imola del 2003 e ha concluso con il successo al GP di Budapest (2004). Portandosi a casa il GP di Baku, Max Verstappen salirebbe a quota 19 vittorie in 27 gare, un traguardo che nessun altro pilota ha mai raggiunto in carriera. Conoscendo il livello competitivo di Super Max, non ci sono dubbi sul fatto che farà di tutto per vincere in Azerbaigian.