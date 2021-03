F1, Vettel: "Non ho rimpianti, Aston Martin affamata di vittorie"

Sebastian Vettel è tornato a parlare in vista del Mondiale di F1, al via tra meno di due settimane. In un’intervista a Auto Hebdo, il quattro volte campione del mondo parla così dell’Aston Martin: “Ogni macchina ha un’anima e un comportamento che sono peculiari, ma quando si è felici e soddisfatti di quello che accade intorno a te è più facile adattarsi a padroneggiare la vettura per spingerla al limite in un modo o nell’altro. Di sicuro non arriveremo alla meta domani. Non sarà facile e veloce il percorso verso la vittoria”.

“Per me voltare pagina è stato importante e ho lo sguardo rivolto al futuro. In Aston Martin sono stato accolto benissimo. La Ferrari è un’esperienza unica nella quale ho avuto l’onore di incontrare persone incredibili e porterò per sempre nel cuore le annate in rosso. L’ultima non è andata bene, non sono soddisfatto del mio rendimento nel 2020, ma in generale non ho rimpianti”.

“Nel 2020 il bersaglio era il terzo posto in classifica costruttori e non credo sia cambiato per questa stagione, però il team è affamato di vittorie in quella che è la prima stagione nella quale si può competere ad armi pari con la concorrenza in termini di budget”.

OMNISPORT | 16-03-2021 10:43