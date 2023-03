F1, Wolff si ispirerà a Lauda

Il boss Mercedes spiega: "So come avrebbe agito Niki di fronte ai problemi della W14, fare bene le cose semplici".

27-03-2023 19:27

Si appoggia idealmente all’amico e presidente onorario della Mercedes Niki Lauda il team principal Toto Wolff, pronto a stravolgere la W14: “Lauda mi manca principalmente come amico, poi come presidente. Di fronte agli attuali problemi, so che cosa mi avrebbe suggerito: di fare nella maniera migliore le cose più semplici. Abbiamo una vettura molto diversa dalle altre, ma non è performante: siccome abbiamo una grande squadra e grandi infrastrutture e tecnologia, possiamo proporne un modello migliore delle altre. Il modo in cui ha sempre agito è questo, non complicare troppo le cose, ma fare bene le cose semplici; eliminare perciò le sciocchezze e arrivare a valutazioni semplici, che spesso sono decisioni istintive sommate a dati di supporto”.

La Mercedes è orientata a imitare, visti i miglioramenti di una Casa che da Stoccarda prende cambio, power unit e in sostanza il retrotreno, proprio la AMR23.