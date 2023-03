Il Sudtirol continua la sua stagione da sogno: la squadra di Bolzano espugna il campo del Benevento e sale al quarto posto in classifica grazie alla spinta e alla carica di un solo tifoso presente

02-03-2023 12:00

L’amore per una squadra non ha confini e non serve che a dimostrarlo ci siano migliaia di tifosi: a volte per spingere la propria squadra verso la vittoria ne basta anche solo uno. E’ il caso del Sudtirol che passa sul campo del Benevento con il risultato di 2-0 grazie alla presenza sugli spalti di un solo tifoso che ha deciso di seguire la sua squadra da Bolzano fino alla Campania ed è stato ricompensato con una bella vittoria.

Serie B, la favole Sudtirol: ora è al quarto posto in classifica

Guai a parlare di serie A. In casa Sudtirol la parola d’ordine resta sempre salvezza. Eppure la squadra di Bisoli sta facendo un campionato davvero incredibile come ha dimostrato la vittoria conquistata ieri sul campo del Benevento. La squadra bolzanina ha espugnato il campo del Benevento grazie alle reti di Belardinelli e di Cissè, salendo al quarto posto in classifica. Il secondo posto, quello che garantisce la promozione diretta nella massima serie (ora occupato dal Genoa) è distante soltanto due punti. Ma mister Bisoli continua a guardarsi alle spalle e a quella salvezza che è sempre stato il traguardo stagionale.

Sudtirol corsaro: a Benevento con la carica di un tifoso

Una vittoria importante quella del Sudtirol sul campo del Benevento ma oltre a quanto successo sul rettangolo di gioco, ha rubato l’occhio anche un’immagine molto particolare sugli spalti. A sostenere la squadra al Ciro Vigorito c’era infatti soltanto un tifoso che sprezzante degli oltre 800 chilometri di distanza ha voluto testimoniare il suo amore verso la squadra. Il gesto ha colpito anche i giocatori che a fine partita hanno deciso di omaggiarlo regalandogli la maglietta e i pantolincini del match. Un cimelio che sarà anche un ricordo perenne per un tifoso così appassionato.

Sudtirol: la favola di Cissè, dai rifugiati alla serie B

Nella storia del Sudtirol e della sua stagione in serie B, si sviluppa anche una sotto trama che rende questa stagione sempre più memorabile. Nel mercato di gennaio alla corte di Bisoli è arrivato Moustapha Cissè, classe 2003. Dopo aver giocato pochissimo con la maglia dell’Atalanta, l’attaccante ha cercato a Bolzano una nuova occasione e nello scorso fine settimana è arrivato anche il primo gol contro il Palermo. A Benevento è tornato a segnare mettendo in ghiaccio la vittoria dei suoi contro i campani. La sua è una storia particolare: fino al febbraio 2022, infatti il giocatore della Guinea giocava in Seconda Categoria pugliese con la maglia della Rinascita Refugees, una società che utilizza il calcio come veicolo per l’integrazione dei migranti e dei rifugiati.