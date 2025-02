Federica Pellegrini, dopo le frasi divisive su Jannik Sinner e il doping le parole di stima per Julio Velasco

La "Divina" attraverso una storia su Instagram celebra il tecnico campione olimpico con l'Italvolley a Parigi: "Mi verrebbe voglia di giocare a pallavolo".

Si è discusso a lungo delle opinioni espresse da Federica Pellegrini su Jannik Sinner e il caso doping. Dichiarazioni, quelle della “Divina”, che hanno acceso dibattiti e considerazioni dai toni forti. Dopo Sinner, l’ex stella del nuoto ha rivolto la sua attenzione su un altro monumento dello sport italiano: Julio Velasco. E anche la storia Instagram riservata al Ct dell’Italvolley in rosa sembra destinata a far discutere.

Le parole di Federica Pellegrini su Jannik Sinner

Promemoria. Di Sinner e della vicenda Clostebol, Pellegrini aveva detto questo: “Quello che è successo è stato un problema di protocollo. Secondo me Jannik non ha voluto in nessun caso prendere delle scorciatoie, questo è quello che penso da atleta e non. Però è anche vero che la storia ci rende un po’ responsabili tutti anche per quello che fa il nostro team su di noi”. E ancora: “Se un atleta, in qualsiasi altro sport, è stato trovato positivo a qualche sostanza, la negligenza è assolutamente comune, purtroppo. I casi sono tantissimi, il problema è che tutti questi casi hanno avuto un periodo di sospensione per negligenza, che non è un doping conclamato con colpa effettiva, ma una negligenza, quindi una svista praticamente”.

Dalla “Divina” tanta stima per il Ct Julio Velasco

A proposito di Velasco, invece, nessuna considerazione ‘polemica’ o divisiva. Anzi. Pellegrini ha preso spunto da un’intervista a Sky del santone argentino, in cui il tecnico si è soffermato sul ruolo delle donne nello sport: “Ci sono alcune cose che sono molto chiare: innanzitutto le donne non cercano di dimostrare tutte le volte che sono meglio di un’altra. La prima cosa”. Immediato e schetto il commento di Federica: “Che uomo… mi verrebbe voglia di giocare a pallavolo. Tanta stima“.

Velasco e il rilancio della Nazionale fino all’oro olimpico

Di certo Velasco ha avuto un ruolo importantissimo nel rilanciare in pochi mesi e con eccezionale impatto la Nazionale femminile di volley, che prima del suo arrivo era dilaniata dalle polemiche e con tre big del calibro di Egonu, Bosetti e De Gennaro fuori squadra, fino al trionfo olimpico a Parigi. E Pellegrini, che è sempre stata una paladina della valorizzazione delle atlete e più in generale delle donne, non solo nello sport, ha voluto rendergli merito.