Ferlaino dà un calcio alla scaramanzia: “Scudetto già del Napoli”

20-01-2023 11:11

Corrado Ferlaino scaccia la scaramanzia e vede già il Napoli campione d’Italia. L’uomo che portò Diego Maradona in città, oltre agli scudetti del 1987 e del 1990, crede che per le avversarie sia già finita, nonostante il campionato sia ancora lungo: “Il Napoli il campionato lo ha già vinto, il resto è una formalità. Tanti punti di vantaggio e le avversarie, oltre ad aver sbagliato la campagna acquisti, non sono all’altezza di inseguire. Soprattutto la Juventus“. Sotto il Vesuvio, sono autorizzati a tirare fuori i cornetti, anche se in questo caso la forza della squadra sembra davvero prevalere sui gesti scaramantici.