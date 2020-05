Ferrari, addio Vettel visto dai social: tifosi scelgono sostituto

Non è stato un giorno come gli altri di lockdown in F1 per i tifosi della Ferrari. L’addio tra la scuderia di Maranello e Sebastian Vettel ha monopolizzato i social mandando i vari hashtag legati alla vicenda in trend topic sin dal mattino quando il Cavallino Rampante ha ufficializzato la separazione con il tedesco alla fine di questa stagione. Tantissimi i messaggi per Seb, qualche tirata d’orecchie per la rossa e poi si è scatenato il totosostituto con qualche paura e un paio di sogni proibiti.

L’addio di Vettel sui social: tanti rimpianti

Nonostante Vettel sia stato spesso criticato negli ultimi due anni per qualche errore di troppo nei “corpo a corpo” in pista spesso pagati cari con Hamilton, Verstappen e lo scorso anno con lo stesso Leclerc, i ferraristi speravano vivamente nella sua conferma, nel suo rinnovo. Ci hanno creduto e sperato fino a un minuto prima del comunicato ufficiale Ferrari.

L’hashtag #Vettel è finito in trend topic per tutto il giorno. Tanti i messaggi di ringraziamento: “Sempre e per sempre. Uno di noi. Grazie Seb“. I tifosi della Ferrari hanno sottolineato quanto Vettel incarnasse lo spirito Ferrari nonostante fosse tanto che qualcuno twitta: “Ormai l’unica mia certezza è che qualsiasi strada Seb Vettel deciderà di prendere mi troverà di fianco a lui”; “Penso di NON poter scindere nella mia testa il binomio Sebastian Vettel-Ferrari”.

Ma anche qualche rimpianto forte con qualche critica verso la Ferrari, incapace in questi 4 anni di dare al tedesco una macchina “sempre” competitiva per la vittoria: “Suppongo che qualcuno non abbia mai pensato che se nel biennio 17/18 si è sperato nel mondiale era proprio perché la Ferrari la guidava Vettel ma mi rendo conto di come per quel qualcuno la favoletta della macchina dominante e del pilota inadeguato sia più facile da leggere”; “Perché si parla solo di Vettel non all’altezza della Ferraglia, e non della Ferraglia che non è mai stata all’altezza di Vettel???”.

Ferrari, i tifosi non vogliono Sainz e sognano

Sarà Carlos Sainz jr verosimilmente il sostituto di Vettel sulla rossa. Questo a meno di clamorose smentite. Eppure i social ferraristi non sembrano essere entusiasti dello spagnolo, giudicato da molti un ripiego, una vera e propria seconda guida: “La Ferrari vuole uno zerbino, perchè credono che così finalmente riusciranno a vincere. A me sinceramente spiace per Sainz e la situazione in cui si sta mettendo” scrive un tifoso; “Chi lo dice a Sainz che adesso si deve fare le strategie da solo?” rincara un altro.

Ai tifosi della Ferrari, tra i papabili, piace tantissimo Daniel Ricciardo, velocissimo, che già in Red Bull ha dimostrato il suo valore “vincente”. Ma il sogno, finito pure in trend topic in questa lunga giornata colorata di rosso, è Lewis Hamilton. Come è stato per Schumacher, Alonso e lo stesso Vettel, la Ferrari ha spesso scelto un campione del mondo affermato, i tifosi da tempo lo invocano per rinverdire i fasti di Schumi. Più fredda la pista del clamoroso ritorno a fare da chioccia a Leclerc: “Non cominciamo a menarla con la storia di Nando, ha già dato, basta così”.

I pareri vip da Button a Brundle

Per l’ex campione del mondo inglese, Jenson Button: “Solo Binotto e Vettel conoscono la verità, Speriamo che Seb voglia continuare perchè sarebbe un peccato un campione come lui per la F1″.

L’ex pilota, ora commentatore tv, Martin Brundle prova a fare l’all in sul mercato 2021: “Sainz alla Ferrari. Ricciardo a McLaren. Vettel o Alonso alla Renault. Mi mancherà Seb se si ritira, ragazzo di qualità, pilota di qualità. Un campione e un grande”.

SPORTEVAI | 12-05-2020 20:09