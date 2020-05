F1: la Ferrari ha già scelto il nuovo pilota. Per Vettel tre soluzioni

Solidità e umiltà in pista, uno stipendio sostenibile e uno sponsor di prim’ordine: Carlos Sainz Jr. è il favorito numero uno per il posto di Sebastian Vettel alla Ferrari nel 2021.

Dopo l’addio del pilota tedesco, le quotazioni del 25enne di Madrid, figlio dell’ex campione del mondo di rally, sono schizzate alle stelle. L’iberico piace a Maranello per la sua costanza in pista, nella scorsa stagione ha chiuso al sesto posto in classifica generale con la Renault, subito dietro ai top team e nettamente davanti al promettente compagno di scuderia Lando Norris.

Sainz è stato preferito a Daniel Ricciardo anche per il suo stipendio più sostenibile rispetto all’australiano, e decisamente molto meno oneroso di Vettel (si calcola un risparmio di 20 milioni di euro). Occuperà il posto di seconda guida, sosterrà Leclerc ma sarà pronto a cogliere le sue opportunità: con questa decisione la Ferrari si allinea a Mercedes e Red Bull, che hanno puntato tutto su Hamilton e Verstappen.

Carlos Sainz ha anche un grande “tifoso” come il connazionale ed ex ferrarista Fernando Alonso, che proprio nei giorni scorsi aveva dato il suo parere positivo al suo arrivo in Ferrari: “Sainz sta svolgendo un ottimo lavoro in F1 e non solo a partire dalla scorsa stagione. Sin dal debutto in Toro Rosso ha dimostrato il suo valore. Al suo fianco ha sempre avuto avversari tosti, prima Verstappen e poi Hulkenberg, riuscendo a tenere loro testa. Sainz per la Spagna e per lo sport è un capitale da tenere stretto. Mi auguro che abbia un brillante futuro“, ha detto ad As il due volte campione del mondo.

Sebastian Vettel medita intanto sul suo futuro: le soluzioni sono tre. Scartate le opzioni Mercedes e Red Bull, il quattro volte campione del mondo valuta le possibili offerte di McLaren e Renault. Secondo indiscrezioni dalla Germania però, un suo ritiro o un anno sabbatico sembrano le opzioni più probabili.

SPORTAL.IT | 12-05-2020 13:50